«В дочкиных глазках папино море»: Ксения Бородина посвятила песню своему мужу

Ксения Бородина и Курбан Омаров женаты уже больше четырех лет, но страсть между ними не утихает по сей день. Об этом свидетельствует романтическая баллада, которую телеведущая опубликовала в Инстаграме.

Ксения Бородина с дочерьми Марусей и Теей, супругом Курбаном Омаровым и его сыном Омаром

8 октября 36-летняя звезда разместила в Инстаграме красивый видеоролик с песней, написанной специально для Курбана Омарова. В ней Ксения устами неизвестной исполнительницы сообщила о том, что с каждым новым рассветом все сильнее влюбляется в своего супруга. Ему в потенциальном хите было адресовано немало нежных эпитетов.

«Эта песня — подарок моему мужу и еще одно напоминание о том, как сильно я его люблю и ценю все то, что есть между нами!» — сообщила Бородина в подписи к видео.

Ксения назвала песню «семейной», потому что в ней не только освещаются всевозможные достоинства Курбана, но также поется и о детях, которые согревают звездную пару своими улыбками и «растут день ото дня».

Фолловеры отнеслись к песне неоднозначно. Кого-то до слез тронула поэтичная строчка «в дочкиных глазках папино море», а кто-то без обиняков написал:

«Семья у вас прекрасная, но песня, мне кажется, немного бездарная».

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Добавим, что Ксения Бородина воспитывает двух дочерей: 10-летнюю Марусю от бизнесмена Юрия Будагова и 3-летнюю Тею, рожденную в браке с Курбаном Омаровым.

Совсем недавно Маруся, старшая дочь Ксении Бородиной, перенесла экстренную операцию — у девочки диагностировали аппендицит.