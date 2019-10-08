«В дочкиных глазках папино море»: Ксения Бородина посвятила песню своему мужу

8 октября 36-летняя звезда разместила в Инстаграме красивый видеоролик с песней, написанной специально для Курбана Омарова. В ней Ксения устами неизвестной исполнительницы сообщила о том, что с каждым новым рассветом все сильнее влюбляется в своего супруга. Ему в потенциальном хите было адресовано немало нежных эпитетов.
Ксения назвала песню «семейной», потому что в ней не только освещаются всевозможные достоинства Курбана, но также поется и о детях, которые согревают звездную пару своими улыбками и «растут день ото дня».
Фолловеры отнеслись к песне неоднозначно. Кого-то до слез тронула поэтичная строчка «в дочкиных глазках папино море», а кто-то без обиняков написал:
Добавим, что Ксения Бородина воспитывает двух дочерей: 10-летнюю Марусю от бизнесмена Юрия Будагова и 3-летнюю Тею, рожденную в браке с Курбаном Омаровым.
Совсем недавно Маруся, старшая дочь Ксении Бородиной, перенесла экстренную операцию — у девочки диагностировали аппендицит.