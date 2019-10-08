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«В дочкиных глазках папино море»: Ксения Бородина посвятила песню своему мужу

Ксения Бородина и Курбан Омаров женаты уже больше четырех лет, но страсть между ними не утихает по сей день. Об этом свидетельствует романтическая баллада, которую телеведущая опубликовала в Инстаграме.
Ксения Бородина, Курбан Омаров
Ксения Бородина с дочерьми Марусей и Теей, супругом Курбаном Омаровым и его сыном Омаром

8 октября 36-летняя звезда разместила в Инстаграме красивый видеоролик с песней, написанной специально для Курбана Омарова. В ней Ксения устами неизвестной исполнительницы сообщила о том, что с каждым новым рассветом все сильнее влюбляется в своего супруга. Ему в потенциальном хите было адресовано немало нежных эпитетов.

«Эта песня — подарок моему мужу и еще одно напоминание о том, как сильно я его люблю и ценю все то, что есть между нами!» — сообщила Бородина в подписи к видео.

Ксения назвала песню «семейной», потому что в ней не только освещаются всевозможные достоинства Курбана, но также поется и о детях, которые согревают звездную пару своими улыбками и «растут день ото дня». 

Фолловеры отнеслись к песне неоднозначно. Кого-то до слез тронула поэтичная строчка «в дочкиных глазках папино море», а кто-то без обиняков написал: 

«Семья у вас прекрасная, но песня, мне кажется, немного бездарная».

Добавим, что Ксения Бородина воспитывает двух дочерей: 10-летнюю Марусю от бизнесмена Юрия Будагова и 3-летнюю Тею, рожденную в браке с Курбаном Омаровым.

Совсем недавно Маруся, старшая дочь Ксении Бородиной, перенесла экстренную операцию — у девочки диагностировали аппендицит.

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08 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @borodylia, @zimamoscow/Instagram
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Ксения Бородина, Курбан Омаров

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





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