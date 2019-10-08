Алена Шишкова рассказала, как не могла говорить полгода из-за стресса

Алена Шишкова активно ведет свой микроблог в Инстаграме и периодически разбавляет селфи откровениями о себе. Так, в понедельник модель поведала о глубокой душевной травме детства и ее последствиях.

7 октября Алена Шишкова опубликовала новый пост в Инстаграме. Под фотографией, сделанной в «Сапсане», бывшая возлюбленная Тимати решила поделиться историей из жизни. 26-летняя модель рассказала о том, как в 12 лет едва не лишилась навсегда голоса из-за сильного стресса.

Когда Алене было двенадцать лет, в ее семье случилась серьезная трагедия: умерла любимая кошка. Девочка так остро переживала потерю домашнего питомца, что совсем перестала разговаривать. Она не могла выдавить из себя ни слова, и молчала, несмотря на усилия врачей и родителей.

«Видимо, для меня это было настоящим потрясением, и я все время молчала, даже когда пыталась сказать что-то, у меня не получалось», — поведала модель.

Единственным собеседником Алены оставался дневник. Вынужденная немота длилась на протяжении полугода. Шишкова посещала школьные занятия, и учителя были в курсе ее беды — их предупредили родители. Они не оставляли надежду, что однажды девочка заговорит вновь.

Как ни странно, «излечиться» Алене помог обыкновенный «скример». Когда она работала за компьютером, неожиданно на экране появилась страшная картинка, которая донельзя напугала Шишкову.

«Так вот я от страха перевернулась со стула и закричала. Речь вернулась», — сообщила Алена.

Впрочем, даже после этого случая бывшая возлюбленная Тимати не перестала вести дневники. Она сохранила их в целости и обещала в будущем рассказать фолловерам о себе что-нибудь еще.

1 2 3 ... 11 Алена Шишкова время от времени рассказывает о себе в Инстаграме

Добавим, что вынужденная немота — не единственная беда, от которой страдала Алена Шишкова. Будучи от природы худощавой, она с детства испытывала проблемы с подбором одежды.