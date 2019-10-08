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Синтия Никсон в клешах и с женой, увешанной сумками, прошлась по Нью-Йорку

Звезду сериала «Секс в большом городе» застали папарацци во время прогулки по городу со своей супругой. Синтия Никсон выбрала повседневный образ в стиле ретро и забавный рюкзак с героиней комиксов DC.
Синтия Никсон
Синтия Никсон

В данный момент Синтия Никсон принимает участие в съемке проекта HBO «Позолоченный век». Сериал рассказывает об экономическом буме 1980-х годов в Америке. Несмотря на загруженный график, она нашла возможность провести время со своей супругой Кристин Маринони.

Кристин Маринони, Синтия Никсон
Кристин Маринони и Синтия Никсон

Синтию и Кристин сфотографировали во время прогулки по Нью-Йорку. На актрисе — крутые вельветовые брюки-клеш, серый лонгслив и забавный рюкзак с принтом в виде Чудо-женщины.

Кристин Маринони, Синтия Никсон
Кристин Маринони и Синтия Никсон

Обычно Синтия Никсон одевается элегантно, поэтому выбор настолько повседневного образа немного удивляет, но даже в обычной одежде и обуви на плоской подошве голливудская актриса выглядит довольно стильно.

Синтия Никсон
Синтия Никсон

Кристин Маринони, в отличие от супруги, практически всегда выбирает простые лаконичные аутфиты. В этот раз активистка не изменила себе и надела голубое поло и прямые брюки серого оттенка. По какой-то причине Маринони буквально увешана сумками. Возможно, пара после прогулки прошлась по магазинам.

Кристин Маринони, Синтия Никсон
Кристин Маринони и Синтия Никсон

Синтия Никсон до 2003 года состояла в браке с британским ученым Дэнни Мозесом, от которого родила двоих детей. После, на митинге, она познакомилась с нынешней избранницей — активисткой Кристин Маринони.

Синтия и Кристин начали встречаться в 2004-м, а в 2012-м сыграли свадьбу. Сейчас пара воспитывает 8-летнего сына Макса.

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08 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, East News
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Синтия Никсон

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