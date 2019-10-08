13-летняя Шайло Джоли-Питт смутила окружающих странным поведением на показе «Малефисенты»

На премьере сказочного фэнтези «Малефисента: Владычица тьмы» Анджелина Джоли не изменила себе и вновь появилась с детьми. Она взяла с собой старших дочерей: Шайло Нувель и Захару.
Шайло, которая с трех лет одевалась как мальчик, а с девяти — требовала называть себя Джоном, выбрала для премьерного показа бомбер в полоску, черные брюки и кеды.
Небрежный повседневный образ Шайло резко контрастировал с подчеркнутой женственностью аутфита Захары. 14-летняя юная леди словно учла прошлые ошибки, так что в этот раз в отсутствии стиля ее не упрекнул бы даже самый строгий эксперт. Захара красовалась в длинном темно-зеленом платье в пол, которое выгодно подчеркнуло ее талию. Девочка собрала волосы в высокую прическу и выглядела очень элегантно.
Анджелина лучезарно улыбалась журналистам, словно ничего странного и не происходит. Ее примеру следовала Захара, сверкавшая белозубой улыбкой. Только одна Шайло будто чувствовала себя лишней на этом празднике жизни.
Возможно, поведение Шайло связано с тем, что она давно приняла решение поменять пол и принимает гормональные препараты. Звездная мама поддерживает свою дочь в этом решении и не препятствует ей.
Методы воспитания Анджелины не раз подвергались критике: ее часто обвиняют в том, что она позволяет детям абсолютно все.