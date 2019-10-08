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13-летняя Шайло Джоли-Питт смутила окружающих странным поведением на показе «Малефисенты»

Промо-тур фильма «Малефисента: Владычица тьмы» продолжается. На премьере ленты в Риме появились Анджелина Джоли с дочерьми Шайло и Захарой. Поведение первой привело многих присутствующих в недоумение.
Анджелина Джоли, Шайло Джоли-Питт, Захара Джоли-Питт
Анджелина Джоли с дочерьми Шайло и Захарой

На премьере сказочного фэнтези «Малефисента: Владычица тьмы» Анджелина Джоли не изменила себе и вновь появилась с детьми. Она взяла с собой старших дочерей: Шайло Нувель и Захару.

Шайло, которая с трех лет одевалась как мальчик, а с девяти — требовала называть себя Джоном, выбрала для премьерного показа бомбер в полоску, черные брюки и кеды.

Анджелина Джоли, Шайло Джоли-Питт, Захара Джоли-Питт

Небрежный повседневный образ Шайло резко контрастировал с подчеркнутой женственностью аутфита Захары. 14-летняя юная леди словно учла прошлые ошибки, так что в этот раз в отсутствии стиля ее не упрекнул бы даже самый строгий эксперт. Захара красовалась в длинном темно-зеленом платье в пол, которое выгодно подчеркнуло ее талию. Девочка собрала волосы в высокую прическу и выглядела очень элегантно.

На фоне более раскрепощенной и расслабленной сестры Шайло казалась дикаркой. Она то и дело закрывала ладонью причинное место, нервно озиралась по сторонам и явно не знала, что делать.

Анджелина лучезарно улыбалась журналистам, словно ничего странного и не происходит. Ее примеру следовала Захара, сверкавшая белозубой улыбкой. Только одна Шайло будто чувствовала себя лишней на этом празднике жизни.

Возможно, поведение Шайло связано с тем, что она давно приняла решение поменять пол и принимает гормональные препараты. Звездная мама поддерживает свою дочь в этом решении и не препятствует ей.

  • Анджелина Джоли, Шайло Джоли-Питт, Захара Джоли-Питт, Нокс Джоли-Питт, Вивьен Джоли-Питт
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    На всех премьерных показах фильма «Малефисента: Владычица тьмы» Анджелина Джоли появляется с детьми
    Смотреть галерею

Методы воспитания Анджелины не раз подвергались критике: ее часто обвиняют в том, что она позволяет детям абсолютно все. 

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08 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @angelinajolie_italia/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Шайло Джоли-Питт, Захара Джоли-Питт, Анджелина Джоли

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Будет забавно, если после приёма гормонов, Шайло вдруг передумает🤦‍♂️

  • Да никого уже ничего не смущает. Даже не в купальнике.

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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41 Комментариев





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