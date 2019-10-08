13-летняя Шайло Джоли-Питт смутила окружающих странным поведением на показе «Малефисенты»

Промо-тур фильма «Малефисента: Владычица тьмы» продолжается. На премьере ленты в Риме появились Анджелина Джоли с дочерьми Шайло и Захарой. Поведение первой привело многих присутствующих в недоумение.

Анджелина Джоли с дочерьми Шайло и Захарой

На премьере сказочного фэнтези «Малефисента: Владычица тьмы» Анджелина Джоли не изменила себе и вновь появилась с детьми. Она взяла с собой старших дочерей: Шайло Нувель и Захару.

Шайло, которая с трех лет одевалась как мальчик, а с девяти — требовала называть себя Джоном, выбрала для премьерного показа бомбер в полоску, черные брюки и кеды.

Небрежный повседневный образ Шайло резко контрастировал с подчеркнутой женственностью аутфита Захары. 14-летняя юная леди словно учла прошлые ошибки, так что в этот раз в отсутствии стиля ее не упрекнул бы даже самый строгий эксперт. Захара красовалась в длинном темно-зеленом платье в пол, которое выгодно подчеркнуло ее талию. Девочка собрала волосы в высокую прическу и выглядела очень элегантно.

На фоне более раскрепощенной и расслабленной сестры Шайло казалась дикаркой. Она то и дело закрывала ладонью причинное место, нервно озиралась по сторонам и явно не знала, что делать.

Анджелина лучезарно улыбалась журналистам, словно ничего странного и не происходит. Ее примеру следовала Захара, сверкавшая белозубой улыбкой. Только одна Шайло будто чувствовала себя лишней на этом празднике жизни.

Возможно, поведение Шайло связано с тем, что она давно приняла решение поменять пол и принимает гормональные препараты. Звездная мама поддерживает свою дочь в этом решении и не препятствует ей.

1 2 3 ... 10 На всех премьерных показах фильма «Малефисента: Владычица тьмы» Анджелина Джоли появляется с детьми

Методы воспитания Анджелины не раз подвергались критике: ее часто обвиняют в том, что она позволяет детям абсолютно все.