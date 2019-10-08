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Леван Горозия проиграл суд Тимати и Black Star

Несколько месяцев Леван Горозия, более известный как L’One, пытался отстоять свои авторские права в конфликте с лейблом Black Star. Увы, недавно стало известно, что рэпер потерпел неудачу в суде.
L'One
Рэпер L'One

В начале лета известный рэпер L'One заявил, что покидает лейбл Black Star, благодаря которому несколько лет назад стал знаменитым. Музыкант поведал, что ему было весьма сложно сотрудничать с компанией из-за множества разногласий с руководством — особенно касаемо денежного вопроса. 

Из-за ухода Леван рисковал потерять не только свой сценический псевдоним, но и права на все созданные песни. 

Чтобы попытаться сохранить за собой имя и треки, в июле рэпер подал в суд на Black Star и Тимати в частности. 

Тимати
Тимати

8 октября журналистам издания Super стали известны итоги судебного разбирательства. 

Как оказалось, Горозии не удалось отстоять свои права. 

Органы правосудия постановили, что руководство лейбла не должно изменять условия уже окончившегося контракта, чтобы тем самым возвратить Левану его раскрученный псевдоним и право на использование треков. 

«Любое упоминание L’One теперь будет незаконным. К тому же он говорил публично, что это имя ему больше не нужно. Не понимаю, почему он еще не сменил название аккаунта в Инстаграме», — поведал Тимати изданию, а также отметил, что он не против возобновить сотрудничество с Леваном, чтобы вернуть ему псевдоним. 

Теперь рэпер может подать апелляцию и оспорить решение суда. Однако, по словам адвоката Тимати, шансы того, у Левана получится изменить исход дела, ничтожно малы. 

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08 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @timatiofficial, l_one_mars/Instagram
Теги

Тимати, L'One

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