Леван Горозия проиграл суд Тимати и Black Star

В начале лета известный рэпер L'One заявил, что покидает лейбл Black Star, благодаря которому несколько лет назад стал знаменитым. Музыкант поведал, что ему было весьма сложно сотрудничать с компанией из-за множества разногласий с руководством — особенно касаемо денежного вопроса.
Чтобы попытаться сохранить за собой имя и треки, в июле рэпер подал в суд на Black Star и Тимати в частности.
8 октября журналистам издания Super стали известны итоги судебного разбирательства.
Органы правосудия постановили, что руководство лейбла не должно изменять условия уже окончившегося контракта, чтобы тем самым возвратить Левану его раскрученный псевдоним и право на использование треков.
«Любое упоминание L’One теперь будет незаконным. К тому же он говорил публично, что это имя ему больше не нужно. Не понимаю, почему он еще не сменил название аккаунта в Инстаграме», — поведал Тимати изданию, а также отметил, что он не против возобновить сотрудничество с Леваном, чтобы вернуть ему псевдоним.
Теперь рэпер может подать апелляцию и оспорить решение суда. Однако, по словам адвоката Тимати, шансы того, у Левана получится изменить исход дела, ничтожно малы.