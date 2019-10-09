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Майли Сайрус была экстренно госпитализирована

Певица и актриса Майли Сайрус пытается выздороветь как можно скорее, чтобы посетить благотворительное мероприятие Эллен Дедженерес.
Майли Сайрус
Майли Сайрус

Активистка любовного фронта Майли Сайрус объявила своим поклонникам, что попала в больницу. Ничего серьезного — у певицы и актрисы просто тонзиллит (воспаление миндалин).

Экс-супруга Лиама Хемсворта выложила в инстаграм-истории фото из больничной палаты, где лежала под капельницей.

Майли Сайрус

«Пытаюсь вылечиться как можно скорее, чтобы дойти до Gorillapalooza в эти выходные!» — объявила поющая актриса. Майли также обратилась ко всем «рок-богам», чтобы те помогли ей быстрее встать на ноги. «Нам надо спасать горилл».

Gorillapalooza — это благотворительная акция, которая состоится в эти выходные в Hollywood Palladium. Мероприятие собирает средства для Фонда Эллен Дедженерес, который помогает сохранять исчезающие виды горилл. 
Майли Сайрус

Кстати, одно из фото (на котором певица, между прочим, слегка накрашена) Майли подписала: «Парень придет навестить меня в больницу». Очевидно, к Сайрус приезжал и Коди Симпсон, с которым она встречается в недавних пор.

Напомним, Майли рассталась с мужем, австралийским актером Лиамом Хемсвортом, спустя 10 лет отношений и всего 9 месяцев брака в этом августе. После она закрутила мимолетный роман с 30-летней Кейтлин Картер, а теперь начала встречаться с 22-летним музыкантом Коди Симпсоном.

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09 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
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Майли Сайрус

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Первый раз вижу, чтобы кого-то экстренно с тонзиллитом госпитализировали...игра на публику, что ли

  • А зачем госпитализация при тонзиллите?

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