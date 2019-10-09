44-летняя Натали Имбрулья родила первенца

Звезда нулевых Натали Имбрулья родила сына! Своего первенца артистка назвала Максом Валентином.

«Добро пожаловать в мир! Мое сердце разрывается», — подписала Натали Имбрулья трогательное фото с новорожденным малышом в Инстаграме. Лица мальчика, которого артистка назвала Максом Валентином, мы не видим, зато можем полюбоваться его ручкой и прикольной полосатой пижамой.

Фолловеры кинулись поздравлять артистку, ведь они знали, как долго она мечтала о ребенке, но проблемы в личной жизни просто не давали ей шанса забеременеть и родить.

Натали была замужем за австралийским рок-музыкантом и бывшим членом группы Silverchair Дэниелом Джонсом, но пара рассталась еще в 2008 году. Затем Имбрулья в попытках найти свое счастье встречалась со многими мужчинами, но надолго в ее жизни они не задерживались. С 2017-го по 2018-й певица была в отношениях с фотографом Мэттом Филдом, но и тут не сложилось.

В итоге Натали приняла решение: ждать плодовитого принца на белом коне она не станет и родит для себя. Забеременела Имбрулья при помощи ЭКО от донора спермы. Певица знает его имя, но не собирается его разглашать.

1 2 3 4 5 6 7 Натали Имбрулья в 44 года родила первенца от донора

Напомним, еще в 2015 году Натали разоткровенничалась в одном из интервью и заявила, что еще надеется встретить человека, от которого сможет родить ребенка. Артистка также призналась: она никогда не думала, что будет разведенной и бездетной после 40 лет.