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44-летняя Натали Имбрулья родила первенца

Звезда нулевых Натали Имбрулья родила сына! Своего первенца артистка назвала Максом Валентином. 
Натали Имбрулья

«Добро пожаловать в мир! Мое сердце разрывается», — подписала Натали Имбрулья трогательное фото с новорожденным малышом в Инстаграме. Лица мальчика, которого артистка назвала Максом Валентином, мы не видим, зато можем полюбоваться его ручкой и прикольной полосатой пижамой.

Натали Имбрулья

Фолловеры кинулись поздравлять артистку, ведь они знали, как долго она мечтала о ребенке, но проблемы в личной жизни просто не давали ей шанса забеременеть и родить. 

Натали была замужем за австралийским рок-музыкантом и бывшим членом группы Silverchair Дэниелом Джонсом, но пара рассталась еще в 2008 году. Затем Имбрулья в попытках найти свое счастье встречалась со многими мужчинами, но надолго в ее жизни они не задерживались. С 2017-го по 2018-й певица была в отношениях с фотографом Мэттом Филдом, но и тут не сложилось. 

Натали Имбрулья

В итоге Натали приняла решение: ждать плодовитого принца на белом коне она не станет и родит для себя. Забеременела Имбрулья при помощи ЭКО от донора спермы. Певица знает его имя, но не собирается его разглашать. 

Напомним, еще в 2015 году Натали разоткровенничалась в одном из интервью и заявила, что еще надеется встретить человека, от которого сможет родить ребенка. Артистка также призналась: она никогда не думала, что будет разведенной и бездетной после 40 лет.

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09 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Instagram

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  • И правильно сделала, раз не складывается личная жизнь. Дети будут всегда, будет чем заняться.

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