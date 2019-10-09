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Анна Седокова впервые выложила фото с возлюбленным Янисом Тимма

Теперь это «инстаграм-оффишл». Анна Седокова опубликовала первое фото с Янисом Тимма, баскетболистом подмосковных «Химок».
Анна Седокова
Анна Седокова

В августе СМИ сообщили, что 36-летняя Анна Седокова нашла новую любовь и встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тимма, который младше звезды российского попа на 9 лет. 

Певицу и спортсмена подмосковных «Химок» сфотографировали во время отдыха в Турции. А позже выяснилось, что мужчина женат на девушке по имени Сана, а у той от него есть сын Кристиан.

Янис Тимма с сыном
Янис Тимма с сыном

Сана позже высказала свое «фи» по отношению к роману ее супруга с Седоковой и вообще заявила, что Янис выгнал ее из дома вместе с сыном. «Заботиться для него —означает блокировать кредитные карточки матери своего сына, оставлять без денег, говорить, что нужно выметаться из квартиры с сыном и жить на улице», — написала она в Инстаграме, отметив, что давно знала об изменах мужа, но ради сохранения семьи не обращала на них внимание. 

Седокова спустя несколько дней попросила общественность не верить ни единому слову Саны и заявила, что она всего лишь хочет побольше денег от Яниса. А на днях Анна выложила в инстаграм-истории первое совместное фото с возлюбленным. Только со спины.

Анна Седокова

«Ведь мы до самого конца по одному пути...» — процитировала Седокова слова песни Jah Khalib «Ты для меня». Похоже, все серьезно.

Отметим, что у Седоковой уже трое детей: Алина от бизнесмена Валентина Белькевича, Моника от Максима Чернявского и сын Гектор от предпринимателя Артема Комарова. Интересно, Янис готов помогать Анне воспитывать отпрысков?

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09 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @janis.timma, @annasedokova/Instagram
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Анна Седокова

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15 комментариев Добавить комментарий
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  • Белькевич - футболист

  • И с каждым новвм до самого конуа, блин, завидую таким женщинам искренне))) тут в 30 уже перегораешь, становишься черствой, все эти телячьи нежности остались где-то очень далеко позади))а тут такие страсти. Что она сделала со своим лицом? Просто жесть

  • Вот умеет же тетя состоятельных мужиков находить - как бы ее ни бросали, ни оскорбляли, ни высмеивали и т.д. она просто отряхивается и вперед - за новым мужиком

  • Смешно от ее записи под фото)) для него антураж создаёт или сама себя успокаивает и убеждает?)

  • Раньше ей хоть немного сочувствовали,ну непутёвая,ну счастье ищет.А теперь будут хейтить откровенно.Добро пожаловать,Аня,в клуб Брежневой-Джанабаевой-Снигирь-Костенко и иже с ними.Зря.P.S Интересно,от этой "доконечной" любви тоже ребенок будет?

  • Какой по счету дядя, с которым она до самого конца? Вангую, скоро инсайдеры сообщат об очередной беременности

  • Жесть, что с лицом ее стало. Превратилась в подобие зомби...

  • Боюсь уточнить,"до конца" это до следующего месяца или года?

  • Так завидую людям, у которых гонор пепеклинивает реальность, и они живут и искренне верят, что они офигенные! Это просто какой-то дар божий - быть глупым!

  • До самого конца это сколько?)) Полгода или годик?))

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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