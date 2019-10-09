Анна Седокова впервые выложила фото с возлюбленным Янисом Тимма

Теперь это «инстаграм-оффишл». Анна Седокова опубликовала первое фото с Янисом Тимма, баскетболистом подмосковных «Химок».

Анна Седокова

В августе СМИ сообщили, что 36-летняя Анна Седокова нашла новую любовь и встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тимма, который младше звезды российского попа на 9 лет.



Певицу и спортсмена подмосковных «Химок» сфотографировали во время отдыха в Турции. А позже выяснилось, что мужчина женат на девушке по имени Сана, а у той от него есть сын Кристиан.

Янис Тимма с сыном

Сана позже высказала свое «фи» по отношению к роману ее супруга с Седоковой и вообще заявила, что Янис выгнал ее из дома вместе с сыном. «Заботиться для него —означает блокировать кредитные карточки матери своего сына, оставлять без денег, говорить, что нужно выметаться из квартиры с сыном и жить на улице», — написала она в Инстаграме, отметив, что давно знала об изменах мужа, но ради сохранения семьи не обращала на них внимание.

Седокова спустя несколько дней попросила общественность не верить ни единому слову Саны и заявила, что она всего лишь хочет побольше денег от Яниса. А на днях Анна выложила в инстаграм-истории первое совместное фото с возлюбленным. Только со спины.

«Ведь мы до самого конца по одному пути...» — процитировала Седокова слова песни Jah Khalib «Ты для меня». Похоже, все серьезно.

1 2 3 ... 9 Седокова опубликовала фото с Янисом Тимма в Инстаграм

Отметим, что у Седоковой уже трое детей: Алина от бизнесмена Валентина Белькевича, Моника от Максима Чернявского и сын Гектор от предпринимателя Артема Комарова. Интересно, Янис готов помогать Анне воспитывать отпрысков?