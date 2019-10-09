СМИ сообщили, где продолжит лечение Анастасия Заворотнюк

8 октября стало известно, что звезда «Моей прекрасной няни» была выписана из стационара, где наблюдалась до этого. Теперь семья Анастасии Заворотнюк отправила ее в другое медицинское учреждение, где актриса продолжит бороться за свою жизнь.

Анастасия Заворотнюк некоторое время находилась под наблюдением врачей московской больницы на улице Щепкина. Семья актрисы решила перевести ее в другое лечебное учреждение, о чем сообщил телеграм-канал Mash 8 октября. На следующий день, по сообщению этого же источника, выяснилось, что Анастасия была оперативно доставлена в медцентр, где занимаются восстановлением тяжелобольных пациентов.

Из-за непростого недуга актриса не может самостоятельно передвигаться, а правая часть ее тела поражена парезом.

По сведениям телеграм-канала, у Анастасии, помимо прочего, полностью парализована правая рука. Теперь ей необходимы длительное восстановление и помощь высококвалифицированных специалистов-неврологов.



1 2 3 ... 22 Анастасию Заворотнюк поместили в медицинский центр для восстановления тяжелобольных пациентов

Врачи уже проводят с Анастасией занятия и тренировки в зале эрготерапии, направленные на восстановление утраченных физических навыков, а также устраивают для звездной пациентки водные процедуры. Заворотнюк находится под неусыпным наблюдением врачей, а рядом с медцентром круглосуточно дежурит скорая.



Семья Анастасии также не отходит от нее ни на шаг. По сообщению Mash, родные актрисы сменяют друг друга, чтобы она ни на минуту не оставалась в одиночестве.