СМИ сообщили, где продолжит лечение Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк некоторое время находилась под наблюдением врачей московской больницы на улице Щепкина. Семья актрисы решила перевести ее в другое лечебное учреждение, о чем сообщил телеграм-канал Mash 8 октября. На следующий день, по сообщению этого же источника, выяснилось, что Анастасия была оперативно доставлена в медцентр, где занимаются восстановлением тяжелобольных пациентов.
По сведениям телеграм-канала, у Анастасии, помимо прочего, полностью парализована правая рука. Теперь ей необходимы длительное восстановление и помощь высококвалифицированных специалистов-неврологов.
Врачи уже проводят с Анастасией занятия и тренировки в зале эрготерапии, направленные на восстановление утраченных физических навыков, а также устраивают для звездной пациентки водные процедуры. Заворотнюк находится под неусыпным наблюдением врачей, а рядом с медцентром круглосуточно дежурит скорая.
Семья Анастасии также не отходит от нее ни на шаг. По сообщению Mash, родные актрисы сменяют друг друга, чтобы она ни на минуту не оставалась в одиночестве.