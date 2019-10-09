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СМИ сообщили, где продолжит лечение Анастасия Заворотнюк

8 октября стало известно, что звезда «Моей прекрасной няни» была выписана из стационара, где наблюдалась до этого. Теперь семья Анастасии Заворотнюк отправила ее в другое медицинское учреждение, где актриса продолжит бороться за свою жизнь.

Анастасия Заворотнюк некоторое время находилась под наблюдением врачей московской больницы на улице Щепкина. Семья актрисы решила перевести ее в другое лечебное учреждение, о чем сообщил телеграм-канал Mash 8 октября. На следующий день, по сообщению этого же источника, выяснилось, что Анастасия была оперативно доставлена в медцентр, где занимаются восстановлением тяжелобольных пациентов. 

Из-за непростого недуга актриса не может самостоятельно передвигаться, а правая часть ее тела поражена парезом. 

По сведениям телеграм-канала, у Анастасии, помимо прочего, полностью парализована правая рука. Теперь ей необходимы длительное восстановление и помощь высококвалифицированных специалистов-неврологов.

  • Анастасия Заворотнюк
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    Анастасию Заворотнюк поместили в медицинский центр для восстановления тяжелобольных пациентов
    Смотреть галерею

Врачи уже проводят с Анастасией занятия и тренировки в зале эрготерапии, направленные на восстановление утраченных физических навыков, а также устраивают для звездной пациентки водные процедуры. Заворотнюк находится под неусыпным наблюдением врачей, а рядом с медцентром круглосуточно дежурит скорая.  

Семья Анастасии также не отходит от нее ни на шаг. По сообщению Mash, родные актрисы сменяют друг друга, чтобы она ни на минуту не оставалась в одиночестве. 

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09 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @a_zavorotnyuk/Instagram
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Анастасия Заворотнюк

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4 комментария Добавить комментарий
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  • А зачем нужна скорая рядом с медцентром, я не поняла? Это такой же прекрасный медцентр как тот, в котором Марьянов лечился? Без скорой во дворе там никак?

  • такие подробности о состоянии здоровья - паралич, парез....это ж что же за ...... из медцентра бабки зарабатывает. Вот на 100% уверена, что близкие такое распространять не будут

  • Мне жалко Настю и всю их семью. Страшно видеть как человек тяжело болен и ты ничем не можешь помочь. Правильно делают они что не выходят с заяалением в сми и на тв. Сейчас они сами не знают что будет.

  • Мне жалко Настю и всю их семью. Страшно видеть как человек тяжело болен и ты ничем не можешь помочь. Правильно делают они что не выходят с заяалением в сми и на тв. Сейчас они сами не знают что будет. Мозг пока отказывается у них понимать что могут ее потерять. Все это страшно и с каждым может случиться.

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