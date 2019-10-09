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49-летняя Наоми Кэмпбелл «пока не готова» стать матерью и отказаться от карьеры

Наоми Кэмпбелл даже в преддверии шестого десятка остается одной из самых популярных и высокооплачиваемых моделей. 49-летняя «черная пантера» украшает собой мировые дефиле и всю себя посвящает профессии. При этом она вовсе не торопится заводить детей.

Наоми Кэмпбелл в свои 49 остается в прекрасной форме: она подтянута, не имеет ни капли лишнего жира, а ее кожа сохраняет сияющий и юный вид. Кажется, супермодель не собирается стареть. Она по-прежнему активно работает на съемках и принимает участие в дефиле, а кроме того занимается благотворительностью. Вот только о детях Наоми пока не думает. Еще рано!

На днях мисс Кэмпбелл дала интервью журналу WSJ. Magazine, в котором откровенно рассказала о взглядах на материнство.

Наоми призналась, что сейчас ее больше всего волнует судьба несчастных и практически умирающих с голоду африканских мальчиков и девочек, которым она неустанно помогает в рамках своей волонтерской деятельности. Именно в общении с ними Наоми реализует свой материнский инстинкт.

А вот что касается собственного наследника, тут Кэмпбелл оставляет все на волю судьбы. «Пока я не готова заводить детей, но посмотрю, что принесет мне в будущем вселенная», — заявила звезда. 

Наоми Кэмпбелл вместе с Адут Акетч
Наоми Кэмпбелл вместе с Адут Акетч

Впрочем, помимо африканских бедолаг у Наоми есть еще одна «дочь». Ей стала 19-летняя манекенщица Адут Акетч. Кэмпбелл поддерживает талантливую девушку и помогает ей совершать первые и уже такие уверенные шаги в модельном бизнесе. Многие уверены, что Адут станет профессиональной преемницей Наоми.

  • Наоми Кэмпбелл
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    Сейчас Наоми Кэмпбелл часто посещает приюты и благотворительные организации в Африке
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Впрочем, по словам самой Кэмпбелл, одиночество ее ничуть не тяготит. «Постоянно быть одному вовсе не означает, что ты одинок. У меня просто нет на это времени», — поделилась супермодель. 

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09 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @naomi/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Наоми Кэмпбелл

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Даже несмотря на то, что Наоми на 30 лет старше, она все равно красивее, эффектнее и сексуальнее этой Адут...

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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41 Комментариев





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