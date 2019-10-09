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Алена Водонаева, Эвелина Бледанс и другие знаменитости посетили премьеру комедии «Девушки бывают разные»

8 октября состоялся премьерный показ приключенческой комедии «Девушки бывают разные». Первыми оценили кино-новинку звезды отечественного шоу-бизнеса и деятели искусства.

Накануне вечером, 8 октября, в московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера молодежной комедии «Девушки бывают разные». В центре сюжета — история о трех друзьях, решивших махнуть в Мексику и насладиться серфингом. По приезде приятели устроили вечеринку, да такую, что утром не смогли ничего вспомнить. Оказалось, они успели перейти дорогу местному криминальному авторитету, и теперь за ними началась настоящая охота. В этой комедии есть все: и переодевания в женщин, и соревнование по серфингу, и секретные спецслужбы и, разумеется, любовь. 

Первыми ознакомились с кино-новинкой отечественные селебы. Среди звездных гостей «Октября» были Алена Водонаева, Эвелина Бледанс, Илья Глинников, Елизавета Борщева и другие знаменитости. 

Алена Водонаева, похоже, решила не изменять привычному стилю и явилась на показ в total black. Блестящие легинсы звезда дополнила объемным бомбером и клатчем в виде игральной карты.

Алена Водонаева
Алена Водонаева

Компанию ей составила Эвелина Бледанс, которая посетила показ в ярко-розовом аутфите, который разбавляла лишь черная плиссированная юбка. Похоже, актриса осталась в восторге от фильма и не скрывала своих эмоций.

Эвелина Бледанс
Эвелина Бледанс

Елена Борщева также стала одной из первых, кто посмотрел новую комедию. На премьере актриса появилась в необычном платье, мгновенно приковавшем внимание всех гостей вечера. 

Елена Борщева
Елена Борщева

Илья Глинников посетил «Девушки бывают разные» в по-зимнему многослойном аутфите, состоящим из футболки, толстовки, жилета и даже шейного платка! Впрочем, выглядел актер при этом очень стильно.

Илья Глинников
Илья Глинников

Среди звездных гостей вечера были также Никас Сафронов, Алена Чехова, Сергей Белоголовцев и многие другие. 

Приключенческая комедия «Девушки бывают разные», в которой снялся и  Дмитрий Нагиев, выходит в прокат 10 октября.

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09 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Пресс-служба
Теги

Алена Водонаева, Эвелина Бледанс, Елена Борщева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Очередной фильм , в котором сюжет полностью слизанный с американского фильма.

  • Водонаева что-то застряла в стиле ведьмы. Ей самой то не надоело?

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