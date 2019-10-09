Принцесса Диана могла погибнуть из-за некомпетентности охраны Доди Аль-Файеда

Трагическая гибель принцессы Дианы в 1997 году заставила горевать миллионы людей. Обстоятельства ее смерти по сей день окружены множеством слухов, теорий и домыслов. Один из инсайдеров выдвинул новое предположение о причине августовской автокатастрофы.

31 августа 1997 года не стало Дианы Спенсер. Ее смерть оставила отпечаток не только на родных и близких леди Ди, но также и на миллионах простых людей, восхищавшихся стойкостью, искренностью и добротой «принцессы людских сердец». Неудивительно, что даже спустя двенадцать лет история гибели Дианы обрастает новыми и новыми подробностями.

В подкасте «Диана: Дело закрыто» бывший полицейский Колин МакЛарен рассказал о том, что же, по его мнению, стало одной из причин чудовищной автокатастрофы в парижском тоннеле.

Доди Аль-Файед

Инсайдер уверен: винить прежде всего следует секьюрити, нанятых Мохаммедом Аль-Файедом, отцом Доди. Его служба безопасности состояла из бывших военных, которые не имели достаточного опыта для охраны принцессы. Они слабо представляли, какую охоту устраивали папарацци за хрупкой Дианой. К такому полю боя охранники попросту не были готовы.

Слова МакЛарена подтвердил бывший королевский офицер безопасности Кен Уорф, который прежде работал личным телохранителем леди Ди:

«Они разбирались только в военных операциях. Совершенно не понимали, что это была за женщина. Никто из них даже не пытался связаться со Скотленд-Ярдом и спросить у сотрудников совета».

Также МакЛарен не сомневается, что свою роль в этой печальной истории сыграл водитель Анри Поль. Уровень алкоголя в крови мужчины превышал допустимые нормы в три раза. Он потерял контроль над управлением автомобилем, что и привело к трагическому инциденту.

Ранее Колин МакЛарен сообщил, что ДТП, в котором погибли Диана и Доди Аль-Файед, было подстроено принцем Чарльзом. Остается ждать финальной части его подкаста, чтобы понять, какую версию бывший австралийский полицейский считает истинной.