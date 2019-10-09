Пока принцесса Хайя готовится к бою в суде за детей, ее все еще супруг шейх Мактум покупает скакуна за £3,7 млн

Похоже, 70-летний эмир Дубая в прямом смысле чувствует себя на коне. Пока жена судится с его адвокатами в Лондоне, сам Мохаммед Мактум прилетел в Великобританию купить дорогостоящих лошадей.

Шейх Мохаммед Мактум и принцесса Хайя

За судебными разбирательствами сбежавшей принцессы Хайи и ее (пока еще) супруга шейха Мохаммеда следит весь мир, начиная от ОАЭ, заканчивая туманным Альбионом. Напомним, что шестая жена эмира попросила у Великобритании покровительства из-за опасения за свою жизнь и судьбу ее двоих детей. Сейчас Хайя вооружилась поддержкой лучших адвокатов и собирается не только развестись с шейком Мохаммедом, но и отсудить у него право на полную опеку над детьми.

Правитель Дубая нашел эту тяжбу ниже своего достоинства, поэтому судебные заседания игнорирует. Вместо себя он отправляет на них акул юридического дела, призванных отвоевать у Хайи наследников.

Принцесса ОАЭ, между тем, исправно является на каждое заседание и упорно защищает свои гражданские и материнские права. 9 октября состоялось предварительное слушание громкого дела в Верховном суде Лондона.

Как и ожидалось, шейх Мохаммед Мактум во дворец Фемиды не явился. Накануне он прилетел в Великобританию, но вовсе не собирался посещать зал суда. Вместо этого он направился в Саффолк, где разводят породистых скакунов, и присмотрел себе очередную лошадь. 70-летний правитель Дубая остановил свой выбор на безупречном коне породы саффолк и мгновенно выложил за него 3,7 млн фунтов стерлингов (что в переводе на российскую валюту составляет около 239 млн рублей).

По причине баснословного богатства эмира многие выступали против сбежавшей Хайи. Некоторые были уверены, что шестая жена Мактума требует развод по финансовым соображениям. Однако женщина сразу заявила, что собирается «судиться не за деньги, а за безопасность и благополучие своих детей». Не стоит также забывать, что Хайя — принцесса Иордании. Ее отец, правитель государства, а также высокопоставленный брат оказывают беглянке посильную помощь. При этом они, разумеется, избегают политического конфликта и стараются действовать дипломатично и деликатно.

Так, после побега принцесса Хайя стала представительницей посольства Иордании в Великобритании. Теперь она и ее дети имеют дипломатическую неприкосновенность.

Принцесса Хайя

Так что всем желании шейх Мактум не сможет насильно вернуть супругу домой (как уже случилось ранее с его сестрой Латифой, которая была похищена с яхты возле Индийского побережья военными ОАЭ после попытки побега из страны).

1 2 3 ... 18 9 октября принцесса Хайя посетила предварительное заседание по делу о разводе и опеке над детьми

Пока принцесса Хайя находится в относительной безопасности. Официальное слушание по делу о разводе и опеке над детьми назначено на ноябрь. Скорее всего, и на этот раз шейх Мактум не появится в зале суда, а вместо этого, возможно, будет прицениваться к очередной дорогостоящей лошади. Бизнес есть бизнес.