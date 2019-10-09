Ким Кардашьян в юбке с разрезом до бедра вместе с сестрой почтила память жертв геноцида армян

Не так давно Ким пришлось отвечать на критику представителей армянского сообщества, которые возмутились тем, что производство корректирующего белья звезды находится в Турции. Армения на протяжении долгих лет состоит в напряженных отношениях с этой страной, поэтому конфликт был неминуем.
Пытаясь оправдаться, Кардашьян пообещала лично приехать в Армению и попытаться решить вопрос с созданием новых рабочих мест для «соотечественников». Тогда никто не отнесся к ее словам серьезно. Кто бы мог подумать, что Ким действительно объявится в Ереване! Более того, она прибыла туда вместе со старшей сестрой Кортни и всеми детьми.
На исторической родине Ким крестила наследников, и теперь Псалм, Чикаго и Сэйнт стали членами армянской апостольской церкви.
На следующий день Ким выступила на форуме информационных технологий, а после этого вместе с сестрой и ее детьми посетила мемориал памяти жертв геноцида армян.
Ким и Кортни выбрали темные аутфиты для того, чтобы возложить цветы возле Вечного огня.
Из-под юбки выглядывали бежевые сапоги-ботфорты. Ким распустила волосы и сделала привычный для себя яркий макияж. Кортни прятала лицо за темными очками и старательно избегала фотографов, не желая привлекать к себе излишнее внимание.
По дороге назад одна из фанаток попросила у Ким сделать селфи, и инстадива не могла ей в этом отказать.