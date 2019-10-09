Ким Кардашьян в юбке с разрезом до бедра вместе с сестрой почтила память жертв геноцида армян

Сестры Кардашьян вместе с детьми отправились в на родину своих предков — в Армению. Звезды посетили знаковый для местных жителей мемориал памяти жертвам геноцида армян, и Ким удивила всех выбором наряда.

Не так давно Ким пришлось отвечать на критику представителей армянского сообщества, которые возмутились тем, что производство корректирующего белья звезды находится в Турции. Армения на протяжении долгих лет состоит в напряженных отношениях с этой страной, поэтому конфликт был неминуем.

Пытаясь оправдаться, Кардашьян пообещала лично приехать в Армению и попытаться решить вопрос с созданием новых рабочих мест для «соотечественников». Тогда никто не отнесся к ее словам серьезно. Кто бы мог подумать, что Ким действительно объявится в Ереване! Более того, она прибыла туда вместе со старшей сестрой Кортни и всеми детьми.

На исторической родине Ким крестила наследников, и теперь Псалм, Чикаго и Сэйнт стали членами армянской апостольской церкви.

На следующий день Ким выступила на форуме информационных технологий, а после этого вместе с сестрой и ее детьми посетила мемориал памяти жертв геноцида армян.

Ким и Кортни выбрали темные аутфиты для того, чтобы возложить цветы возле Вечного огня.

Старшая Кардашьян появилась в бордовой толстовке и черных джинсах, а Ким не изменила себе, надев облегающую кожаную юбку с разрезом до бедра, которая смотрелась не самым уместным образом.

Из-под юбки выглядывали бежевые сапоги-ботфорты. Ким распустила волосы и сделала привычный для себя яркий макияж. Кортни прятала лицо за темными очками и старательно избегала фотографов, не желая привлекать к себе излишнее внимание.

1 2 3 ... 10 Ким Кардашьян в компании детей и старшей сестры прибыла в Армению

По дороге назад одна из фанаток попросила у Ким сделать селфи, и инстадива не могла ей в этом отказать.