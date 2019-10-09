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Ким Кардашьян в юбке с разрезом до бедра вместе с сестрой почтила память жертв геноцида армян

Сестры Кардашьян вместе с детьми отправились в на родину своих предков — в Армению. Звезды посетили знаковый для местных жителей мемориал памяти жертвам геноцида армян, и Ким удивила всех выбором наряда.
Ким Кардашьян

Не так давно Ким пришлось отвечать на критику представителей армянского сообщества, которые возмутились тем, что производство корректирующего белья звезды находится в Турции. Армения на протяжении долгих лет состоит в напряженных отношениях с этой страной, поэтому конфликт был неминуем.

Пытаясь оправдаться, Кардашьян пообещала лично приехать в Армению и попытаться решить вопрос с созданием новых рабочих мест для «соотечественников». Тогда никто не отнесся к ее словам серьезно. Кто бы мог подумать, что Ким действительно объявится в Ереване! Более того, она прибыла туда вместе со старшей сестрой Кортни и всеми детьми.

Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян

На исторической родине Ким крестила наследников, и теперь Псалм, Чикаго и Сэйнт стали членами армянской апостольской церкви. 

На следующий день Ким выступила на форуме информационных технологий, а после этого вместе с сестрой и ее детьми посетила мемориал памяти жертв геноцида армян.

Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян

Ким и Кортни выбрали темные аутфиты для того, чтобы возложить цветы возле Вечного огня. 

Старшая Кардашьян появилась в бордовой толстовке и черных джинсах, а Ким не изменила себе, надев облегающую кожаную юбку с разрезом до бедра, которая смотрелась не самым уместным образом.

Из-под юбки выглядывали бежевые сапоги-ботфорты. Ким распустила волосы и сделала привычный для себя яркий макияж. Кортни прятала лицо за темными очками и старательно избегала фотографов, не желая привлекать к себе излишнее внимание.

По дороге назад одна из фанаток попросила у Ким сделать селфи, и инстадива не могла ей в этом отказать.  

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09 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @kimkardashian, @kourtneykardash/Instagram, East News, Getty Images
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Кортни Кардашьян, Ким Кардашьян

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Какая уж она армянка? Читала про неё, ее мать к армянам отношения не имеет вообще, а у покойного отца предки мигрировали в америку ещё в 19 веке! Она американка в 5 поколении.

  • Гость

    Какая уж она армянка? Читала про неё, ее мать к армянам отношения не имеет вообще, а у покойного отца предки мигрировали в америку ещё в 19 веке! Она американка в 5 поколении.

    Ее отец чистокровный армянин . Ким всегда подчеркивает своё армянское происхождение . Да и внешне она больше взяла от отца , чем от матери .

  • Молодец, Ким. Я вот только в июле была в Армении. Посетили и этот мемориал. Прекрасная страна и чудесные люди, вкусная еда, прекрасные места. Надеюсь, ещё удастся побывать там.

  • Гость

    Молодец, Ким. Я вот только в июле была в Армении. Посетили и этот мемориал. Прекрасная страна и чудесные люди, вкусная еда, прекрасные места. Надеюсь, ещё удастся побывать там.

    Приезжайте еще)

  • Гость

    Ее отец чистокровный армянин . Ким всегда подчеркивает своё армянское происхождение . Да и внешне она больше взяла от отца , чем от матери .

    Ну какой он чистокровный? Сказки это все. В штаты уехали его прадед и прабабка. Хотите сказать, что там в это время жила толпа армян ? Наверняка их дети были женаты не на армянках и дочери замуж выходили за мужчин разных национальностей. Просто по мужской линии сохранилась фамилия, не более того. Ким небось о существовании страны Армении узнала пару недель назад. А уж ее дети не армяне ни секунды, им логичнее было бы в Африку поехать, приобщиться к каким-нибудь местным ритуалам.

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