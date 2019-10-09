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«Ты самый лживый и пустой человек»: после победы в суде Тимати публично обратился к L'One с жесткой отповедью

Недавно стало известно, что рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, проиграл суд против лейбла Black Star. На следующий день после решения суда Тимати публично обратился с претензиями к бывшему подопечному. 
Тимати, L'One
Тимати и Леван Горозия

8 октября стали известны итоги судебного дела, которое этим летом затеял рэпер L'One в отношении лейбла Black Star и его создателя Тимати. Музыкант требовал руководство компании вернуть ему права на использование псевдонима, под которым он стал известным, а также возможность исполнять собственные треки. 

Увы, суд Леван проиграл, и вряд ли при подаче апелляции что-либо может измениться. 

Органы правосудия посчитали, что лейбл не должен изменять условия уже разорванного контракта с Горозией в его пользу. 

L'One
 

9 октября рэпер отметил 34-летие. По этому случаю он снял для своего микроблога видео, в котором прочитал поэтический текст про то, что «музыка — это круто, но нужно быть сытым и обутым». 

В свою очередь Тимати тоже посвятил бывшему подопечному пост, но вместо поздравлений раскритиковал его позицию. 

«Говорить о личном всегда болезненно и неприятно, тем более когда на старте ты ешь из одной тарелки с близким, а спустя какое-то количество лет он вызывает тебя в суд. 7 лет с нуля. Именно с нуля, потому что сначала проект развалился, гастрольной деятельности не было и в целом даже кушать было не на что. До большого успеха ни одной претензии, только улыбки, дружеский тон и братские отношения. И в один день ты включил совсем другой план, обесценив все, что делала наша команда для тебя», — написал Тимати в соцсетях. 

  • L'One, Тимати
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    На следующий день после победы в суде Тимати эмоционально обратился к L'One
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Также глава лейбла назвал Горозию «бедной овечкой» и «лживым пустым человеком», заявив, что во всех последних интервью рэпер врал, пытаясь выставить себя в лучшем свете. Несмотря на это, в конце эмоционального поста Тимати все же поздравил L'One с днем рождения и пожелал ему успехов во всех начинаниях. 

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09 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @l_one_mars, @timatiofficial/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Starface, Persona Stars, PhotoXPress.ru
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Тимати, L'One

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