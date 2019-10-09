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55-летняя Моника Беллуччи в прозрачном корсете заворожила гостей вечеринки в Риме

Моника Беллуччи по праву считается одной из самых красивых знаменитостей. Новый выход актрисы в свет лишь подтвердил этот титул. Моника с легкостью приковала к себе всеобщее внимание элегантным образом в стиле total black. 
Моника Беллуччи

Моника Беллуччи стала гостьей вечеринки Американской академии кинематографических искусств и наук. Торжественное мероприятие проходило в великолепном Палаццо Барберини в Италии.

Едва появившись на ковровой дорожке, Моника тотчас же приковала к себе сотни взглядов. Все внимание было направлено на нее, и она с удовольствием позировала фотографам.

Моника Беллуччи

55-летняя актриса покорила присутствующих монохромным образом. Для мероприятия она выбрала широкие брюки с завышенной талией и удлиненный черный блейзер. Строгость аутфита разбавлял прозрачный корсет, который позволял полюбоваться прекрасной подтянутой фигурой Моники. 

Беллуччи дополнила аутфит туфлями на платформе в тон, длинными серьгами и прямоугольным клатчем на длинной цепочке. 

Звезда, которую многие привыкли видеть с длинными волосами, удивила многих красивой короткой стрижкой. В макияже Беллуччи сделала акцент на глаза и ограничилась нежно-розовой помадой.

Возможно, стоит ждать, что в будущем на одном из мероприятий Моника появится не в гордом одиночестве.

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09 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Моника Беллуччи

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