55-летняя Моника Беллуччи в прозрачном корсете заворожила гостей вечеринки в Риме

Моника Беллуччи по праву считается одной из самых красивых знаменитостей. Новый выход актрисы в свет лишь подтвердил этот титул. Моника с легкостью приковала к себе всеобщее внимание элегантным образом в стиле total black.

Моника Беллуччи стала гостьей вечеринки Американской академии кинематографических искусств и наук. Торжественное мероприятие проходило в великолепном Палаццо Барберини в Италии.

Едва появившись на ковровой дорожке, Моника тотчас же приковала к себе сотни взглядов. Все внимание было направлено на нее, и она с удовольствием позировала фотографам.

55-летняя актриса покорила присутствующих монохромным образом. Для мероприятия она выбрала широкие брюки с завышенной талией и удлиненный черный блейзер. Строгость аутфита разбавлял прозрачный корсет, который позволял полюбоваться прекрасной подтянутой фигурой Моники.

Беллуччи дополнила аутфит туфлями на платформе в тон, длинными серьгами и прямоугольным клатчем на длинной цепочке.

Звезда, которую многие привыкли видеть с длинными волосами, удивила многих красивой короткой стрижкой. В макияже Беллуччи сделала акцент на глаза и ограничилась нежно-розовой помадой.

1 2 3 ... 11 Каждый выход Моники Беллуччи в свет становится событием

Возможно, стоит ждать, что в будущем на одном из мероприятий Моника появится не в гордом одиночестве.