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Двойника Аллы Пугачевой пригласили сниматься в фильме про Юлию Началову

О трагически скончавшейся этой весной Юлии Началовой снимается уже целых два кинопроекта — полнометражный фильм и сериал. Недавно создатель одной из лент рассказал об актрисе, которая сыграет важного персонажа в жизни певицы — Аллу Борисовну Пугачеву. 
Юлия Началова
Юлия Началова

В марте не стало 38-летней Юлии Началовой. Внезапная и скоропостижная смерть певицы шокировала буквально всю страну. В скором времени после страшной вести продюсер Андрей Загорский объявил, что хочет снять фильм, посвященный исполнительнице. 

В сентябре мужчина поделился подробностями о проекте и похвастал, что инвесторы выделили на фильм больше ста миллионов рублей. 

Помимо этого, недавно начались съемки сериала о Юлии, которые, по слухам, спонсирует Первый канал. Уже даже известно, кто сыграет в нем саму звезду и ее супруга Евгения Алдонина. 

Юлия Началова
 

Загорский не раз негативно высказывался о своих конкурентах и просил поклонников Юлии в будущем игнорировать этот сериал. А чтобы привлечь зрителей к своему фильму, Андрей тоже начал делиться подробностями об актерском составе. 

Так, в свежем интервью Федеральному агентству новостей продюсер рассказал, кто сыграет в ленте Аллу Пугачеву, которая всегда поддерживала талантливую певицу. 

Образ Примадонны в фильме воплотит участница шоу «Минута славы» на Первом канале Мирабелла Стрельцова, которая считается вокальным двойником знаменитой артистки. 

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    Мирабелла Стрельцова сыграет Аллу Пугачеву в предстоящем фильме про Юлию Началову
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Несмотря на схожесть с Аллой Борисовной, героиню драмы будут звать Анна Борисовна. Кстати, персонаж Юлии Началовой тоже получит другое имя — Юлия Качалова. Все потому, что семья скончавшейся певицы не дала Загорскому разрешение на съемки проекта. «Мы решили сделать ход конем, и теперь нам уже точно никто не сможет ничего юридически предъявить», — объяснил свое решение мужчина. 

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09 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, VK.com
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Юлия Началова

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