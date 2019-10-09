Сергей Светлаков впервые показал как две капли похожего на него 6-летнего сына

Сергей Светлаков предпочитает не афишировать личную жизнь. Однако недавно, в честь важного футбольного матча, юморист познакомил фолловеров со старшим сыном, который изъявил желание пойти на стадион вместе с ним.

Сергей Светлаков с детьми

Сергей Светлаков — довольно скрытный человек. Известный юморист не любит рассказывать о семье, и уж тем более публиковать в соцсетях фотографии своих детей.

Мужчина растит 10-летнюю дочь Настю от первого брака и двух сыновей — 6-летнего Ваню и 2-летнего Максима.

О дочери Светлакова вы уже могли слышать: несколько лет назад маленькая девочка решила принять участие в проекте «Comedy Баттл», где ее отец был судьей. А вот сыновей юморист тщательно скрывает — в прошлом году он лишь однажды показал снимок, где можно было мельком рассмотреть Ваню.

9 октября Сергей опубликовал в своем микроблоге видео со старшим сыном. В ролике родственники разговаривают про скорый и очень важный спортивный матч.

Как оказалось, Ваня такой же фанат футбола, как и его знаменитый отец.

Светлаков спросил наследника, чем он готов пожертвовать ради похода на стадион. Ни минуты не думая, мальчик отдал отцу все имеющиеся в его карманах деньги. «А у тебя точно больше ничего нет?» — в шутку спросил малыша отец.

Пользователи Сети пришли в восторг от юмористического видео звезды и отметили, что мальчик сильно похож на Светлакова. «Сын — просто ваша копия!», «Такой милый мальчик, весь в вас», — прокомментировали ролик подписчики и попросили Сергея вернуть наследнику деньги.



А как вам кажется, настолько ли сильно Ваня похож на Сергея Светлакова?