Сергей Светлаков впервые показал как две капли похожего на него 6-летнего сына

Сергей Светлаков — довольно скрытный человек. Известный юморист не любит рассказывать о семье, и уж тем более публиковать в соцсетях фотографии своих детей.
О дочери Светлакова вы уже могли слышать: несколько лет назад маленькая девочка решила принять участие в проекте «Comedy Баттл», где ее отец был судьей. А вот сыновей юморист тщательно скрывает — в прошлом году он лишь однажды показал снимок, где можно было мельком рассмотреть Ваню.
9 октября Сергей опубликовал в своем микроблоге видео со старшим сыном. В ролике родственники разговаривают про скорый и очень важный спортивный матч.
Светлаков спросил наследника, чем он готов пожертвовать ради похода на стадион. Ни минуты не думая, мальчик отдал отцу все имеющиеся в его карманах деньги. «А у тебя точно больше ничего нет?» — в шутку спросил малыша отец.
Пользователи Сети пришли в восторг от юмористического видео звезды и отметили, что мальчик сильно похож на Светлакова. «Сын — просто ваша копия!», «Такой милый мальчик, весь в вас», — прокомментировали ролик подписчики и попросили Сергея вернуть наследнику деньги.
А как вам кажется, настолько ли сильно Ваня похож на Сергея Светлакова?