Селена Гомес подогревает слухи о романе с бывшим парнем после свадьбы Джастина Бибера

Кажется, Селена Гомес все-таки переживает из-за свадьбы своего бывшего парня Джастина Бибера. Певица намекает на депрессию своим фолловерам и ищет утешение в объятиях другого мужчины. Хорошо хоть, что он милый и добрый.

Да, дела у Селены сейчас идут неважно. Певица на днях тонко намекнула подписчикам в Инстаграме, что снова впала в депрессию. Гомес опубликовала фото совсем без косметики и с очень грустными глазами. «Теперь я все время такая», — подписала она снимок.

Фанаты забили тревогу — неужели у нее случился рецидив болезни, от которой она лечилась год назад? И тут же нашли причину такого состояния певицы — Джастин Бибер. Экс-бойфренд Селены сыграл пышную свадьбу с моделью Хейли Болдуин в Южной Каролине, и новостей о торжестве было не избежать, ведь об этом гудел весь Интернет.

Теперь, кажется, Селена нашла утешение в объятиях своего бывшего парня, экс-солиста One Direction Найла Хорана. Папарацци сфотографировали Гомес около дома певца в Лос-Анджелесе. Да не просто так, а с пакетом из продуктового магазина.

Уже на прошлой неделе онлайн-Шерлоки заподозрили, что Селена и Найл снова встречаются — в Сети опубликовали фото, на котором музыкант обнимает свою давнюю приятельницу за плечо. Правда, инсайдеры утверждают, что ничего романтического в этих отношениях нет — это просто дружеское общение. Но верится с трудом.

Напомним, Селену и Найла застали за поцелуями на вечеринке в 2015 году после того, как певица в очередной раз рассталась с Джастином Бибером. Тогда, по слухам, ничего кроме страстных лобызаний не произошло — встречаться они не стали.

А вот уже спустя год Хоран и Гомес сходили на свидание, да не на одно, но свои отношения никак не комментировали. А инсайдеры только и успевали рассказывать, что Селена и Найл чуть ли не созданы друг для друга и проводят вместе все время.

Почему тогда у них не сложилось, неизвестно. Но мы надеемся, что на этот раз они смогут построить серьезные взрослые отношения (чай не маленькие уже).