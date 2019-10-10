В Сети уверены, что Алеся Кафельникова возобновила общение с Pharaoh

Алеся Кафельникова дала понять, что сейчас проводит время с бывшим парнем Pharaoh. Поклонники в восторге.

У Алеси Кафельниковой, кажется, жизнь налаживается. Сначала она работала на мировых Неделях моды

, где прошлась по подиумам Moschino, Isabel Marant, Burberry и Chanel по соседству с моделями мирового уровня, например, Джиджи Хадид и Ириной Шейк.



А теперь, кажется, и победа на любовном фронте не за горами. Только глухой не слышал, что Кафельникова какое-то время встречалась с рэпером Pharaoh, а в обычной жизни Глебом Голубиным, выпускником журфака МГУ.

После расставания с музыкантом Алеся очень долго приходила в себя, рыдала по ночам в подушку и так и не смогла разлюбить Глеба, о чем откровенно призналась в шоу «Нежный редактор».

Глеб в свою очередь беседовал с Дудем и тоже рассказал о разрыве с Алесей: «Я написал несколько грустных треков, ''Мой ангел'' и Unplugged. Я очень любил этого человека, он был мне дорог, мы расходились в очень тяжелых ситуациях и условиях. Не совсем, может быть, справедливых, не совсем честных. Но так уж случилось. Я тяжело переживал то, что случилось со мной в тот момент».

Возможно, сейчас Глеб и Алеся как раз работают над тем, чтобы исправить допущенные ошибки в отношениях? Леся на днях выложила в Инстаграм фото из Лондона, где сейчас находится и рэпер. Подписчики в соцсети напомнили об этом Кафельниковой в комментариях, а кто-то даже поинтересовался, не с ним ли дочь известного теннисиста проводит время.

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Оказалось, что с ним! «Он делал фото», — заявила Алеся. Потом, правда, удалила свой комментарий, но интернет помнит все. Неужели скоро мы увидим душераздирающее воссоединение модели и рэпера?