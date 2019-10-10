Нюша призналась, что хочет увеличить грудь

Миниатюрная Нюша хочет добавить себе объема. Не везде, а только в стратегически важных местах. Певица не отказалась бы увеличить грудь.

Нюша

Ох уж эти проблемы красивых людей. Нюша, певица с роскошным телом и женственными формами, оказывается, бывает собой недовольна!

Аня Шурочкина (именно так зовут певицу в реальной жизни) рассказала Карену Адамяну в проекте «Макарена», что была бы не против увеличить грудь. Правда, она не стала уточнять, до какого размера. «До красивого», — отшутилась звезда, добавив, что сначала «надо примерить эту грудь».

Певица, кстати, призналась, что не гнушается использовать фоторедакторы, чтобы выкладывать в Инстаграм красивые снимки.

«Я, конечно, не сосредоточена на том, чтобы делать все время идеальные кадры, но тем не менее, все равно я девочка, мне хочется быть красивой, и у меня есть возможность с помощью фотошопа что-то себе подправить. Я не вижу смысла, живя в 21 веке, не пользоваться этой программой», — заявила артистка. Может, сейчас она грудь увеличивает при помощи фоторедактора?

А ведь раньше Нюша заявляла, что фотошопит свои снимки только в крайних случаях, и вообще выступала против одинаковых женщин в соцсетях. «Инстаграм сейчас создает не совсем правильные ролевые модели. Боюсь представить, сколько девочек сейчас смотрят на идеальные картинки и считают себя некрасивыми. Очень хочется, чтобы девочки не отказывались от собственной уникальности», — утверждала певица. Что же заставило ее изменить свое мнение?



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Говорят, что муж Нюши, главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов, сторонник натуральной красоты и естественности. Интересно, он поддержит супругу, если она все же решится на операцию?