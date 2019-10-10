«Третий после отца и бога»: Эрика Герцег рассказала, как относится к Константину Меладзе

Недавно социальные сети наводнили слухи о романе Константина Меладзе и его подопечной Эрики Герцег. Ни опровержение от представителя певицы, ни совместный выход продюсера с супругой Верой Брежневой не разубедили пользователей Сети. Наконец заговорила сама Эрика.

Эрика Герцег

По поводу слухов о возможной связи женатого Константина Меладзе с привлекательной блондинкой Эрикой Герцег уже высказались практически все, начиная с директора певицы и заканчивая Верой Брежневой.

Все как один опровергали непроверенную информацию, но юзеры были неумолимы. Обсуждений становилось больше, слова «дыма без огня не бывает» повторялись чаще. Многие были убеждены, что 56-летний Константин, который ранее оставил супругу ради Веры Брежневой, просто пошел по проторенной дорожке и вновь обратил внимание на блондинку из группы «ВИА Гра».

Слова представителя Эрики и шутки Веры Брежневой на пользователей словно не подействовали. Может быть, ситуацию изменит комментарий самой Герцег?

Константин Меладзе

В новом интервью, приуроченном к выходу клипа «ЛюбоЛь», Эрика рассказала о своем отношении к Константину Меладзе. И оно оказалось весьма трепетным, но вовсе не романтическим.

«Для меня Константин Меладзе — третий отец, после родного отца и бога. С первого дня испытываю к нему уважение и благодарность за любимую работу», — рассказала солистка группы «ВИА Гра» порталу Teleprogramma.pro

Кроме того, Эрика затронула в беседе с журналистами и свою личную жизнь. Она не назвала имени избранника, с которым встречается уже два года, но сообщила, что это не творческий человек. Возлюбленный 31-летней Герцег занимается бизнесом, и именно с ним девушка хотела бы связать свою судьбу.

1 2 3 ... 10 В Сети подозревают, что Константин Меладзе завел роман с певицей Эрикой Герцег

Кажется, все точки над i в ситуации «Брежнева-Меладзе-Герцег» наконец расставлены.