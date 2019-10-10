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«Третий после отца и бога»: Эрика Герцег рассказала, как относится к Константину Меладзе

Недавно социальные сети наводнили слухи о романе Константина Меладзе и его подопечной Эрики Герцег. Ни опровержение от представителя певицы, ни совместный выход продюсера с супругой Верой Брежневой не разубедили пользователей Сети. Наконец заговорила сама Эрика.
Эрика Герцег
Эрика Герцег

По поводу слухов о возможной связи женатого Константина Меладзе с привлекательной блондинкой Эрикой Герцег уже высказались практически все, начиная с директора певицы и заканчивая Верой Брежневой.

Все как один опровергали непроверенную информацию, но юзеры были неумолимы. Обсуждений становилось больше, слова «дыма без огня не бывает» повторялись чаще. Многие были убеждены, что 56-летний Константин, который ранее оставил супругу ради Веры Брежневой, просто пошел по проторенной дорожке и вновь обратил внимание на блондинку из группы «ВИА Гра».

Слова представителя Эрики и шутки Веры Брежневой на пользователей словно не подействовали. Может быть, ситуацию изменит комментарий самой Герцег? 

Константин Меладзе
Константин Меладзе

В новом интервью, приуроченном к выходу клипа «ЛюбоЛь», Эрика рассказала о своем отношении к Константину Меладзе. И оно оказалось весьма трепетным, но вовсе не романтическим.

«Для меня Константин Меладзе — третий отец, после родного отца и бога. С первого дня испытываю к нему уважение и благодарность за любимую работу», — рассказала солистка группы «ВИА Гра» порталу Teleprogramma.pro.

Кроме того, Эрика затронула в беседе с журналистами и свою личную жизнь. Она не назвала имени избранника, с которым встречается уже два года, но сообщила, что это не творческий человек. Возлюбленный 31-летней Герцег занимается бизнесом, и именно с ним девушка хотела бы связать свою судьбу.

  • Эрика Герцег
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    В Сети подозревают, что Константин Меладзе завел роман с певицей Эрикой Герцег
    Смотреть галерею

Кажется, все точки над i в ситуации «Брежнева-Меладзе-Герцег» наконец расставлены.

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10 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @erikaherceg, @meladzemusic/Instagram, Persona Stars
Теги

Эрика Герцег, Константин Меладзе

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Некрасивая и искусственная. Верка посимпатичнее будет на внешность

  • Эти черные цыганские глаза с пергидролем волос- кошмар. Кто то это красивым считает? Верка правда куда красивее-у нее голубые глаза и светлая кожа,поэтому даже пергидроль на ней нормально смотрелся. А сейчас вообще супер цвет волос- практически естественный. .

  • Т.е. с Костиком она уже 2 года?Был бы бизнесмен давно бы уже запилила его фотку в инсту, только никакого бизнесмена там нет!

  • Эти слухи были запущены специально, накануне выхода нового клипа Виагры, в преддверии премьеры нового клипа Брежневой, было тоже самое, обвели СМИ вокруг пальца, теперь, наверняка, радуются и дивиденты то этой дурилки подсчитывают

  • Побуду старой занудой, можно? Вспоминаю советские песни: "Прекрасное далеко", "Синее море". До сих пор приятно слушать. Вот это было искусство! Сейчас же однотипное "тыц-тыц" и хоть бы продержаться месяц-другой в чартах. Или исполнители. Я не ханжа и не консерватор. В свое время золотой состав Виагры не зря выстрелил. Та же Вера харизматичная и притягательная. Но сейчас даже такие не пользуются спросом. Нужны пластиковые куклы, как Эрика. Пустота в красивой обертке. Да, формально всё при ней: нос маленький, грудь большая, талия тонкая. Но где личность? Хотя бы толика душевности и таланта, которые были в советском творчестве? Куда всё это растерялось?

  • Гость

    Т.е. с Костиком она уже 2 года?Был бы бизнесмен давно бы уже запилила его фотку в инсту, только никакого бизнесмена там нет!

    Кто-то есть, конечно. Или братья Меладзе, или бизнесмен, или еще кто. Но скорее всего женат и руку с сердцем предлагать не собирается. С такими, как Эрика, хорошо развлекаться на стороне и только)

  • Вера в свое время говорила так же, слово в слово прям. Второй отец, гуру, наставник...

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