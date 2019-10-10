«Не ела неделю»: Анна Хилькевич подтвердила, что сильно похудела, и назвала свой вес

32-летнюю звезду сериала «Универ» часто упрекают в излишней худобе и даже подозревают у нее анорексию. Кажется, терпение жизнерадостной Анны окончательно подошло к концу и она решила ответить всем доброхотам.

Анна Хилькевич наслаждается отдыхом в ОАЭ и часто делится с подписчиками яркими солнечными кадрами, которые заставляют ненадолго забыть о дождливых осенних днях. И все бы ничего, но в комментариях актрисы периодически разворачиваются настоящие баталии.

Фолловеры переживают за здоровье Анны. На фотографиях она кажется многим юзерам чересчур худой, поэтому они просят ее заняться своим здоровьем и есть побольше. Какое-то время Хилькевич отшучивалась или же попросту не обращала внимания на непрошеные советы.

10 октября Анна разместила в своем Инстаграме новый снимок, на котором запечатлена в черно-белом бикини. В подписи к фотографии она призналась, что действительно похудела вследствие болезни на 3-4 килограмма. Однако текущий вес Анну более чем устраивает.

Заодно актриса озвучила свои параметры.

«Сейчас я вешу 45 кг — это мой вес до первых родов. Так что, можно считать, что я в идеальной форме. Мне почти приятно, что незнакомые мне люди так бдят, что я недобираю вес и мало ем. Но, ребят, можно я сама разберусь? И обойдемся без этих “добрых” советов? Ведь есть огромное количество тем, кроме моих костей, которые так и хочется перетереть», — эмоционально высказалась Хилькевич.

В комментариях поклонники восхитились решительностью Анны и отметили, что далеко не всякая будет так прекрасно выглядеть после рождения двоих детей.