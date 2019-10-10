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«Не ела неделю»: Анна Хилькевич подтвердила, что сильно похудела, и назвала свой вес

32-летнюю звезду сериала «Универ» часто упрекают в излишней худобе и даже подозревают у нее анорексию. Кажется, терпение жизнерадостной Анны окончательно подошло к концу и она решила ответить всем доброхотам.
Анна Хилькевич

Анна Хилькевич наслаждается отдыхом в ОАЭ и часто делится с подписчиками яркими солнечными кадрами, которые заставляют ненадолго забыть о дождливых осенних днях. И все бы ничего, но в комментариях актрисы периодически разворачиваются настоящие баталии.

Фолловеры переживают за здоровье Анны. На фотографиях она кажется многим юзерам чересчур худой, поэтому они просят ее заняться своим здоровьем и есть побольше. Какое-то время Хилькевич отшучивалась или же попросту не обращала внимания на непрошеные советы. 

Анна Хилькевич

10 октября Анна разместила в своем Инстаграме новый снимок, на котором запечатлена в черно-белом бикини. В подписи к фотографии она призналась, что действительно похудела вследствие болезни на 3-4 килограмма. Однако текущий вес Анну более чем устраивает.

Заодно актриса озвучила свои параметры.

«Сейчас я вешу 45 кг — это мой вес до первых родов. Так что, можно считать, что я в идеальной форме. Мне почти приятно, что незнакомые мне люди так бдят, что я недобираю вес и мало ем. Но, ребят, можно я сама разберусь? И обойдемся без этих “добрых” советов? Ведь есть огромное количество тем, кроме моих костей, которые так и хочется перетереть», — эмоционально высказалась Хилькевич.

В комментариях поклонники восхитились решительностью Анны и отметили, что далеко не всякая будет так прекрасно выглядеть после рождения двоих детей.

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10 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @annakhilkevich/Instagram
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Анна Хилькевич

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Согласна, но вес 45 для 20 летних, а не для женщины за 30 и с двумя детьми, лицо уже взрослое и женские черты, а не юнец.

  • Сразу постарела будто.

  • А чем она занимается, в сериалах не видно, да и кск актриса ничего особенного, не преуспела.

  • У нее малюсенький рост, такой вес для нее очень даже нормальный. Моя сестра , спортсменка, 42 года, двое детей, вся в мышцах весит 44 при росте 160.

  • А здесь не мышцы, просто худая.

  • Гость

    Согласна, но вес 45 для 20 летних, а не для женщины за 30 и с двумя детьми, лицо уже взрослое и женские черты, а не юнец.

    Какая разница, какое лицо? , 20 лет, 40 или 60? Скелет один, суставы одни и один постоянный вес всю жизнь - это прекрасно. Она невысокая женщина, куда ей наедать больше? Для чего? Для диабеты или отдышки? Нет ничего лучше, чем быть легкой и подвижной. Пельтцер выглядела так же.

  • Не понять

    А здесь не мышцы, просто худая.

    Какая разница, что на скелет нагружать, мышцы или жир? Нагрузка одинаковая.

  • А почему худой быть плохо? Мне уже под 50, я всегда была худая, здоровая, активная, высокая. Сколько я таких стонов слышала - ты же мать, тебе надо быть толстой, неприлично быть с молодой фигурой, надо вместе 42-44 размера носить 48-50.. Да не хочу я быть толстой, мне хорошо в моих 42-44! И буду я сухой старушкой , мне так комфортно. Если вес набирается, мне даже шнурки завязать сложно, отдышка, живот мешает, ноги тяжелые, грудь лишняя, непривычно, не мое.

  • Рельефное накаченое красивее тело, а не жир.

  • Мой вес с 21 55 кг, родила двоих, прошло 20 лет, а я все так же вешу, но стала себя уже держать в форме, спорт не любила, а сейча для спины бассейн, массажи.

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