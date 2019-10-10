«Не ела неделю»: Анна Хилькевич подтвердила, что сильно похудела, и назвала свой вес

Анна Хилькевич наслаждается отдыхом в ОАЭ и часто делится с подписчиками яркими солнечными кадрами, которые заставляют ненадолго забыть о дождливых осенних днях. И все бы ничего, но в комментариях актрисы периодически разворачиваются настоящие баталии.
Фолловеры переживают за здоровье Анны. На фотографиях она кажется многим юзерам чересчур худой, поэтому они просят ее заняться своим здоровьем и есть побольше. Какое-то время Хилькевич отшучивалась или же попросту не обращала внимания на непрошеные советы.
10 октября Анна разместила в своем Инстаграме новый снимок, на котором запечатлена в черно-белом бикини. В подписи к фотографии она призналась, что действительно похудела вследствие болезни на 3-4 килограмма. Однако текущий вес Анну более чем устраивает.
Заодно актриса озвучила свои параметры.
В комментариях поклонники восхитились решительностью Анны и отметили, что далеко не всякая будет так прекрасно выглядеть после рождения двоих детей.