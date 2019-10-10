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Рианна рассказала об отношениях Хассаном Джамилем и намекнула на свадьбу

Не так давно все обсуждали возможную беременность певицы, а теперь поклонники Рианны и вовсе поздравляют ее со скорой свадьбой. Всему виной — интервью с Анной Винтур, в котором артистка откровенно поведала об отношениях с Хассаном Джамилем.

Вероятно, друзья и близкие Рианны вот-вот получат приглашения на свадьбу. По крайней мере, в этом уверены поклонники певицы, которые уже успели внимательно изучить интервью, которое она дала Анне Винтур. Рианна украсила обложку нового американского Vogue, а также побеседовала с его главным редактором. 

В диалоге с Винтур артистка рассказала о своем идеальном свадебном платье.

31-летняя Рианна призналась, что создание столь важного наряда доверила бы только одному модельеру. «Разумеется, это будет сотрудничество между мной и Джоном Гальяно», — поделилась певица. Она уже много лет дружит со знаменитым дизайнером и полностью доверяет его вкусу.

Рианна и Джон Гальяно, 2010
Рианна и Джон Гальяно, 2010

Анна Винтур прямо спросила у своей звездной гостьи об отношениях с Хассаном Джамилем: Рианна подтвердила, что у них роман.

«Да, мы встречаемся. Я действительно состою в отношениях в течение довольно долгого времени, все идет очень хорошо, поэтому я счастлива».

Певица уже задумывается о рождении наследника. Когда Винтур уточнила, планирует ли Рианна заводить детей, та, не задумываясь, ответила: «Без сомнения».

  • Рианна
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    Рианна на протяжении двух лет встречается с миллиардером Хассаном Джамилем
    Смотреть галерею

Не так давно в Сети появились слухи о беременности певицы. Зрители недавнего выступления Рианны воочию рассмотрели ее округлившийся живот и тут же засыпали ее поздравлениями. Правда, сама столь интересное положение артистка предпочла не прокомментировала. Что ж, вполне вероятно, что в 2020-м нас ожидает очередная громкая свадьба!  

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10 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @badgalriri/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Рианна

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Риана очень секси! Сейчас она выглядит куда круче чем когда была худой. Еще мне очень нравятся ее ногти. Почти всегда у нее очень классный маникюр и украшения она миксует очень интересно.

  • Мне нравится как вумен полностью передумывает новости. В интервью слова не было о ее отношениях! Просто она спросила от кого она бы хотела свадебное платье и все! Тут же написали, что она и про него рассказала и про планы! Ну смешно правда:))))))

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