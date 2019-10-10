«Карп, кар, карась»: Оксана Самойлова рассекретила прозвища, которыми они обменивались с Джиганом

Оксана Самойлова и Джиган вместе уже 10 лет. За это время их семья успела обрасти своими фирменными шутками, забавными историями, а также прозвищами, многие из которых ну очень колоритны!

Джиган и Оксана Самойлова обладают отличным чувством юмора и вот уже на протяжении 10 лет придумывают друг для друга различные прозвища. Приучили они к этому и своих детей. Так, младшая дочь супругов стала «Майей-папайей», а средняя Лея — по ее собственной придумке — «Бурей шипучей вишней». Подписчики Оксаны в восторге от такого креатива.

10 октября стало известно, что не только три сестры гордо носят забавные прозвища. Сами звездные родители имеют целый набор смешных кличек. Об этом Оксана Самойлова поведала в своем Инстаграме.

«Вчера вспоминала, как мы были записаны друг у друга в телефонах на протяжении этих 10 лет», — поделилась знаменитость.

Оказалось, что сначала влюбленные в адресной книге указали sweee. «Лучше вам не знать, от какого домашнего прозвища это было», — сообщила Оксана и добавила эмодзи-свинью.

«Потом уже началась эпоха карпов, кар, карасей, карпешей и прочих однокоренных слов», — поделилась звездная мама. Многих знакомых ставили в тупик подобные названия, поэтому Оксане в скором времени пришлось изменить телефонную информацию о контакте на «примитивный Love».



«А то люди слишком недоумевали, когда видели входящие звонки от карпов», — рассказала Оксана.

1 2 3 ... 12 Оксана Самойлова и Джиган вместе уже около 10 лет

Подписчики Самойловой живо откликнулись на ее забавную историю и принялись называть свои телефонные прозвища. В комментариях к записи мгновенно образовалось бурное (и ну очень смешное) обсуждение.



«В прошлый раз, когда я читала ваши комменты про то, кто как кого называет дома, я чуть не умерла от смеха», — призналась Оксана Самойлова.

