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«Карп, кар, карась»: Оксана Самойлова рассекретила прозвища, которыми они обменивались с Джиганом

Оксана Самойлова и Джиган вместе уже 10 лет. За это время их семья успела обрасти своими фирменными шутками, забавными историями, а также прозвищами, многие из которых ну очень колоритны! 
Оксана Самойлова, Джиган

Джиган и Оксана Самойлова обладают отличным чувством юмора и вот уже на протяжении 10 лет придумывают друг для друга различные прозвища. Приучили они к этому и своих детей. Так, младшая дочь супругов стала «Майей-папайей», а средняя Лея — по ее собственной придумке — «Бурей шипучей вишней». Подписчики Оксаны в восторге от такого креатива. 

Джиган

10 октября стало известно, что не только три сестры гордо носят забавные прозвища. Сами звездные родители имеют целый набор смешных кличек. Об этом Оксана Самойлова поведала в своем Инстаграме. 

«Вчера вспоминала, как мы были записаны друг у друга в телефонах на протяжении этих 10 лет», — поделилась знаменитость.

Оказалось, что сначала влюбленные в адресной книге указали sweee. «Лучше вам не знать, от какого домашнего прозвища это было», — сообщила Оксана и добавила эмодзи-свинью. 

Джиган, Оксана Самойлова

«Потом уже началась эпоха карпов, кар, карасей, карпешей и прочих однокоренных слов», — поделилась звездная мама. Многих знакомых ставили в тупик подобные названия, поэтому Оксане в скором времени пришлось изменить телефонную информацию о контакте на «примитивный Love».

«А то люди слишком недоумевали, когда видели входящие звонки от карпов», — рассказала Оксана.

Подписчики Самойловой живо откликнулись на ее забавную историю и принялись называть свои телефонные прозвища. В комментариях к записи мгновенно образовалось бурное (и ну очень смешное) обсуждение. 

«В прошлый раз, когда я читала ваши комменты про то, кто как кого называет дома, я чуть не умерла от смеха», — призналась Оксана Самойлова.

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10 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, @iamgeegun, @samoylovaoxana/Instagram
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Джиган, Оксана Самойлова

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