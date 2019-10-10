Как свадьба Уильяма и Кейт окончательно разрушила роман Гарри и Челси Дэйви

Принц Гарри нашел свою вторую половинку в лице Меган Маркл, но не все его девушки подходили на роль герцогини. Так, Челси Дэйви приняла окончательное решение о расставании с принцем, побывав на свадьбе Кейт Миддлтон.

Челси Дэйви и принц Гарри

Одно дело родиться в королевской семье, а совсем другое — пробовать в нее вписаться. Эта задача не всем под силу, что доказывает история отношений принца Гарри с его бывшей девушкой Челси Дэйви.

Принц Гарри и Челси Дэйви

Гарри и Челси познакомились в 2004 году и на протяжении семи лет то сходились, то расходились. В 2011-м Челси была приглашена на свадьбу Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Неудивительно, что это спровоцировало волну слухов о скорой помолвке самого Гарри, ведь пригласить подругу на такое мероприятие — достаточно серьезный шаг.

Челси Дэйви и принц Гарри

Несмотря на множащиеся домыслы поклонников, эта свадьба не стала толчком к развитию их отношений, а наоборот ускорила процесс расставания.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

В откровенном интервью Дэйви рассказала, каково это — быть девушкой принца: «Было безумно, страшно и неудобно. Мне было очень трудно и плохо. Не смогла справиться со всем этим. Я была совсем юной и пыталась жить нормальной жизнью».

Челси Дэйви и Кейт Миддлтон

Бракосочетание только лишний раз напомнило Челси, что она не хочет быть частью королевской семьи. Вот что рассказали ее друзья: «Глядя на свадебную церемонию, Челси поняла, что им с Гарри нужно расстаться. Они из слишком разных миров, поэтому ничего бы не получилось. К тому же Челси очень сильно дорожила конфиденциальностью и личным пространством».

1 2 3 ... 10 Девушка принца Гарри рассталась с ним из-за свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма

История еще раз доказывает: все, что ни делается, — к лучшему. Если бы Гарри не расстался с Челси, то никогда бы не встретил Меган Маркл, с которой создал настоящую крепкую семью.