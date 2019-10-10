Родственники Кейт Миддлтон не дают принцу Чарльзу видеться с любимым внуком

Семейство Кейт Миддлтон, конечно, далеко не такое одиозное, как алчные родственники Меган Маркл, но родители герцогини Кембриджской тоже попадали на первые полосы таблоидов. Чаще всего их критикуют за то, что они изо всех сил пытаются нажиться на своем родстве с британской королевской семьей.
Однако на днях Майкла и Кэрол Миддлтонов обвинили в «более тяжком преступлении», нежели жажда заработать. Инсайдер заявил изданию International Business Times, что родители Кейт дошли до того, что не дают принцу Чарльзу видеться с любимым старшим внуком.
По словам того же анонима, миссис Миддлтон чуть ли не подмяла под себя всю семью и вообще выступает в роли своеобразного злого гения, которому может противостоять, разве что, Елизавета II.
При этом сам Уильям год назад упрекал Чарльза в том, что это он не находит времени на общение с внуками. Лишь поэтому якобы они так редко видят любимого дедушку.
Возможно, в будущем на эту запутанную ситуацию прольют свет не только многочисленные инсайдеры, но и более надежные источники.