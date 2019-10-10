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Родственники Кейт Миддлтон не дают принцу Чарльзу видеться с любимым внуком

Стало известно о том, что родители Кейт препятствуют общению принца Джорджа со своим царственным дедом. Кажется невероятным, что бизнесвумен Кэрол Миддлтон в состоянии чинить препятствия принцу Чарльзу, но, по заверениям инсайдеров, именно это и происходит! 
Кэрол Миддлтон, Кейт Миддлтон
Кэрол и Кейт Миддлтон

Семейство Кейт Миддлтон, конечно, далеко не такое одиозное, как алчные родственники Меган Маркл, но родители герцогини Кембриджской тоже попадали на первые полосы таблоидов. Чаще всего их критикуют за то, что они изо всех сил пытаются нажиться на своем родстве с британской королевской семьей.

принц Чарльз, принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Джордж, принцесса Шарлотта
Принц Чарльз с сыном Уильямом, невесткой Кейт Миддлтон и внуками Джорджем и Шарлоттой

Однако на днях Майкла и Кэрол Миддлтонов обвинили в «более тяжком преступлении», нежели жажда заработать. Инсайдер заявил изданию International Business Times, что родители Кейт дошли до того, что не дают принцу Чарльзу видеться с любимым старшим внуком.

«Они не позволяют мне видеться с внуком. Кэрол добилась своего», — жаловался 79-летний наследник престола своим друзьям.

По словам того же анонима, миссис Миддлтон чуть ли не подмяла под себя всю семью и вообще выступает в роли своеобразного злого гения, которому может противостоять, разве что, Елизавета II. 

«Кэрол заведует распорядком дня Джорджа. Ведет себя так, будто она — “королева”», — озвучивал инсайдер точку зрения принца Чарльза.

При этом сам Уильям год назад упрекал Чарльза в том, что это он не находит времени на общение с внуками. Лишь поэтому якобы они так редко видят любимого дедушку. 

Возможно, в будущем на эту запутанную ситуацию прольют свет не только многочисленные инсайдеры, но и более надежные источники.

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10 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Принц Чарльз

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