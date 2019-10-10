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Валерий Меладзе признался, что ставит 5-летнего сына в угол

Как и любой кавказский отец, Валерий Меладзе души не чает в своих детях. Но признается: иногда их все же приходится наказывать за непослушание.
Валерий Меладзе
Валерий Меладзе

В гости к Марии Мельниковой в шоу «Маша спросит» пришла новая знаменитость — 54-летний Валерий Меладзе. Он пообщался с супругой рэпера Мота о музыке, поклонниках, планах на будущее и даже немного о личной жизни. И рассказал кое-что интересное.

Мельникова узнала от Валерия Шотаевича, что он старается разговаривать со своими отпрысками (а их, на минуточку, целых пять) как со взрослыми людьми, без сюсюканий.

Валерий Меладзе в «Маша спросит»
Валерий Меладзе в «Маша спросит»

«Быть отцом пятерых детей — это прекрасно. Во-первых, у меня есть гастроли. Человек должен на работу ходить с радостью, а потом домой возвращаться тоже с радостью. Я этому учу своих детей. Я хочу сказать, что и мама моих дочерей, и Альбина, мама моих сыновей, прикладывают много усилий, чтобы в мое отсутствие дети тоже воспитывались. Я часто приезжаю на готовое. Но я все же веду разговоры, понимаю, что с ребенком нужно разговаривать как со взрослым человеком», — откровенно рассказал певец.

При этом Валерий уточнил, что все же бывает строг, если не понимают «по-хорошему». Младший сын Меладзе Лука изредка становится объектом наказаний. «В угол маленьких приходится иногда ставить, особенно младшенького. Он такой энергичный. Это на какое-то время помогает», — признался Валерий.

Отметим, что Валерий относится к своим детям как к самому дорогому сокровищу на планете. Например, он считает, что пять самых счастливых дней в его жизни — это дни рождения его трех дочерей и двух сыновей.

«Как одинаково я люблю их, так и не могу выделить какой-то один . Я сейчас просто назову один из этих дней. Это было в Испании. Там родился мой младший сын Лука. Это было очень солнечный день. <...> Мне сына сразу дали. Я почувствовал неописуемую радость. Здорово, когда отцам сразу разрешают быть с детьми», — поделился Меладзе.

Напомним, Ингу, Софью и Арину Меладзе музыканту родила его первая жена Ирина, а Константина и Луку — экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева. Валерий начал встречаться с певицей, будучи в браке. Они официально развелись только спустя 10 лет после рождения первого сына. 

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10 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @meladzevalerian, @albinadzhanabaeva/Instagram

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





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