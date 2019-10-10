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Сын Кортни Кардашьян показал папарацци средний палец в Ереване

4-летний отпрыск Кортни Кардашьян и Скотта Дисика совсем не жалует папарацци. На забавном видео из Еревана он продемонстрировал это во всей красе.

Ким и Кортни Кардашьян — гордые обладательницы армянских корней. Их отец — знаменитый адвокат Роберт Кардашьян, который был одним из защитников О. Джея Симпсона.

Ким и Кортни на днях прилетели в Армению и уже успели сделать там много интересного: Ким крестила своих детей и сама прошла обряд в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви. Теперь Кимберли спокойно можно звать Эгине, а Кортни, последовавшую примеру сестры, величают Гаяне.

Кортни Кардашьян

Также Ким посетила 23-й Всемирный конгресс информационных технологий (WCIT-2019) в Ереване и встретилась с премьер-министром Николом Пашиняном. В ходе беседы Пашинян отметил, что очень ценит усилия Кардашьян по повышению популярности Армении. 

Правда, Рейну, 4-летнему сыну Кортни и Скотта Дисика, уже надоело в солнечной Армении. По крайней мере, он всем своим видом показывает свое недовольство по поводу затянувшейся поездки.

Так, он продемонстрировал папарацци в Ереване очень неприличный жест — пока мама не видит.

Не волнуйся, Рейн, скоро ты уедешь домой, а пока наслаждайся вкусной едой, хорошей погодой, пейзажами и вниманием поклонников.

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10 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @kourtneykardash/Instagram
Теги

Кортни Кардашьян, Ким Кардашьян

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