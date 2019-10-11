Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении

Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась. Телезвезда успела встретиться с поклонниками, с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном.
А еще Ким крестила своих детей и сама приняла крещение в Эчмиадзинском кафедральном соборе, который с 2000 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в городе Вагаршапате (Армавирская область Армении).
Кардашьян опубликовала в Инстаграме фотографии с таинства. Даже через снимки чувствуется волшебная атмосфера обряда.
Отметим, что крестилась в тот день большая компания: Ким с детьми Сейнтом, Чикаго и Псалмом, а также Кортни и трое ее детей — Пенелопа, Мэйсон и Рэйн.
Старшая дочь Ким Норт тоже была с мамой в монастыре, но обряд не проходила — девочку крестили в Иерусалиме около пяти лет назад.