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Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении

Ким Кардашьян улетела в Лос-Анджелес из солнечной Армении. Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян

Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась. Телезвезда успела встретиться с поклонниками, с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном.

А еще Ким крестила своих детей и сама приняла крещение в Эчмиадзинском кафедральном соборе, который с 2000 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в городе Вагаршапате (Армавирская область Армении). 

Ким, к слову, получила имя Эгине. Кортни Кардашьян тоже прошла обряд — теперь она Гаяне.
Ким Кардашьян

Кардашьян опубликовала в Инстаграме фотографии с таинства. Даже через снимки чувствуется волшебная атмосфера обряда. 

«Благодарю Армению за незабываемую поездку. Это благодать — принять крещение со своими детьми в Эчмиадзинском монастыре, в главном соборе Армении, который называют Ватиканом Армянской апостольской церкви. Собор был построен в 303 году», — поделилась своими эмоциями Ким-Эгине.

Отметим, что крестилась в тот день большая компания: Ким с детьми Сейнтом, Чикаго и Псалмом, а также Кортни и трое ее детей — Пенелопа, Мэйсон и Рэйн.

Старшая дочь Ким Норт тоже была с мамой в монастыре, но обряд не проходила — девочку крестили в Иерусалиме около пяти лет назад.

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11 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
Теги

Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян

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