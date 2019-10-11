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Через месяц после родов Кира Найтли впервые вышла в свет, замаскировав фигуру пышным платьем

34-летняя Кира Найтли невероятно похорошела после вторых родов. Звезда «Пиратов Карибского моря» вышла в свет на Лондонский кинофестиваль в пышном белом платье, которое маскировало пока неидеальные формы звезды. 
Кира Найтли
Кира Найтли

Кира Найтли стала мамой во второй раз около месяца назад. Это совершенно не помешало актрисе продолжить работу и посещать светские мероприятия. На днях она, например, посетила Лондонский кинофестиваль.

Найтли появилась на красной дорожке, чтобы поддержать съемочную группу фильма «Опасные секреты», в котором сыграла главную роль.

Кира Найтли

Для первого выхода после родов Кира выбрала воздушное платье Simone Rocha из новой коллекции и золотые туфли на довольно высоком каблуке. 

Стоит отметить, что Кира очень похорошела — все же материнство красит женщину. Однако, видимо, выбрать облегающий наряд Кира пока не может — актриса еще не вернулась в привычную ей форму.

Кира, добавим, о радостном событии предпочла не распространяться и не делала никаких официальных заявлений по поводу вторых родов. Актриса однажды просто попала в поле зрения папарацци вместе с супругом Джеймсом Райтоном. Да не вдвоем, а с младенцем в коляске. 

О беременности Кира тоже не сообщала прессе и поклонникам, а просто пришла в платье, подчеркнувшем уже заметно круглый живот на показ коллекции Chanel Resort 2020 в Париже.

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11 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Кира Найтли

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Очень свежо выглядит, платье в её стиле-мне нравится

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