Через месяц после родов Кира Найтли впервые вышла в свет, замаскировав фигуру пышным платьем

34-летняя Кира Найтли невероятно похорошела после вторых родов. Звезда «Пиратов Карибского моря» вышла в свет на Лондонский кинофестиваль в пышном белом платье, которое маскировало пока неидеальные формы звезды.

Кира Найтли

Кира Найтли стала мамой во второй раз около месяца назад. Это совершенно не помешало актрисе продолжить работу и посещать светские мероприятия. На днях она, например, посетила Лондонский кинофестиваль.

Найтли появилась на красной дорожке, чтобы поддержать съемочную группу фильма «Опасные секреты», в котором сыграла главную роль.

Для первого выхода после родов Кира выбрала воздушное платье Simone Rocha из новой коллекции и золотые туфли на довольно высоком каблуке.



Стоит отметить, что Кира очень похорошела — все же материнство красит женщину. Однако, видимо, выбрать облегающий наряд Кира пока не может — актриса еще не вернулась в привычную ей форму.

Кира, добавим, о радостном событии предпочла не распространяться и не делала никаких официальных заявлений по поводу вторых родов. Актриса однажды просто попала в поле зрения папарацци вместе с супругом Джеймсом Райтоном. Да не вдвоем, а с младенцем в коляске.

О беременности Кира тоже не сообщала прессе и поклонникам, а просто пришла в платье, подчеркнувшем уже заметно круглый живот на показ коллекции Chanel Resort 2020 в Париже.