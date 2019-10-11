Оксана Воеводина намерена через суд доказать, что экс-король Малайзии является отцом ее ребенка

С недавних пор Оксана Воеводина перестала скрывать, что рассталась с отцом своего 4-месячного сына Леона, экс-правителем Малайзии Мухаммадом V. Королева красоты дала большое интервью одному из западных таблоидов, в котором поведала, что ее супруг ушел из семьи, когда она только забеременела.
А 10 октября британский портал Mail Online и вовсе сообщил, что Оксана начинает подготовку к судебным разбирательствам.
Знаменитость хочет обратиться в российский суд, чтобы наконец доказать свою правоту — напомним, мужчина сомневается, что является биологическим отцом маленького Леона.
Сообщается, что если бывший муж Оксаны или его представители не появятся на назначенных заседаниях, то суд автоматически признает мужчину отцом мальчика.
Представители Мухаммада V пока не прокомментировали эту новость, однако успели высказаться о заявлении Воеводиной о том, что она продала обручальное кольцо, чтобы погасить огромные долги. Они припомнили, что незадолго до рождения ребенка экс-правитель хотел подарить Оксане престижный автомобиль, дорогостоящие ювелирные украшения, а также выделить значительную денежную сумму в обмен на ее молчание о разводе. Россиянка предложение отвергла, заявив, что таблоиды дадут ей намного больше денег за публикацию этой истории, передает малайзийский портал Business Insider.