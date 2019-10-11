Оксана Воеводина намерена через суд доказать, что экс-король Малайзии является отцом ее ребенка

Оксана Воеводина продолжает бороться за свои права! Недавно журналистам стало известно, что «Мисс Москва 2015» планирует обратиться в органы правосудия, чтобы наконец заставить экс-супруга признать отцовство ее ребенка.

Мухаммад V и Оксана Воеводина

С недавних пор Оксана Воеводина перестала скрывать, что рассталась с отцом своего 4-месячного сына Леона, экс-правителем Малайзии Мухаммадом V. Королева красоты дала большое интервью одному из западных таблоидов, в котором поведала, что ее супруг ушел из семьи, когда она только забеременела.



Теперь Воеводина требует у члена королевской семьи баснословные алименты и не намерена соглашаться на менее скромные предложения.

А 10 октября британский портал Mail Online и вовсе сообщил, что Оксана начинает подготовку к судебным разбирательствам.

Знаменитость хочет обратиться в российский суд, чтобы наконец доказать свою правоту — напомним, мужчина сомневается, что является биологическим отцом маленького Леона.

Органы правосудия заставят экс-короля пройти процедуру тестирования ДНК.

Сообщается, что если бывший муж Оксаны или его представители не появятся на назначенных заседаниях, то суд автоматически признает мужчину отцом мальчика.

1 2 3 ... 10 Оксана Воеводина хочет установить отцовство бывшего мужа в судебном порядке

Представители Мухаммада V пока не прокомментировали эту новость, однако успели высказаться о заявлении Воеводиной о том, что она продала обручальное кольцо, чтобы погасить огромные долги. Они припомнили, что незадолго до рождения ребенка экс-правитель хотел подарить Оксане престижный автомобиль, дорогостоящие ювелирные украшения, а также выделить значительную денежную сумму в обмен на ее молчание о разводе. Россиянка предложение отвергла, заявив, что таблоиды дадут ей намного больше денег за публикацию этой истории, передает малайзийский портал Business Insider.