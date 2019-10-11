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Оксана Воеводина намерена через суд доказать, что экс-король Малайзии является отцом ее ребенка

Оксана Воеводина продолжает бороться за свои права! Недавно журналистам стало известно, что «Мисс Москва 2015» планирует обратиться в органы правосудия, чтобы наконец заставить экс-супруга признать отцовство ее ребенка. 
Оксана Воеводина
Мухаммад V и Оксана Воеводина

С недавних пор Оксана Воеводина перестала скрывать, что рассталась с отцом своего 4-месячного сына Леона, экс-правителем Малайзии Мухаммадом V. Королева красоты дала большое интервью одному из западных таблоидов, в котором поведала, что ее супруг ушел из семьи, когда она только забеременела. 

Теперь Воеводина требует у члена королевской семьи баснословные алименты и не намерена соглашаться на менее скромные предложения.

А 10 октября британский портал Mail Online и вовсе сообщил, что Оксана начинает подготовку к судебным разбирательствам. 

Оксана Воеводина
 

Знаменитость хочет обратиться в российский суд, чтобы наконец доказать свою правоту — напомним, мужчина сомневается, что является биологическим отцом маленького Леона. 

Органы правосудия заставят экс-короля пройти процедуру тестирования ДНК. 

Сообщается, что если бывший муж Оксаны или его представители не появятся на назначенных заседаниях, то суд автоматически признает мужчину отцом мальчика. 

  • Оксана Воеводина
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    Оксана Воеводина хочет установить отцовство бывшего мужа в судебном порядке
    Смотреть галерею

Представители Мухаммада V пока не прокомментировали эту новость, однако успели высказаться о заявлении Воеводиной о том, что она продала обручальное кольцо, чтобы погасить огромные долги. Они припомнили, что незадолго до рождения ребенка экс-правитель хотел подарить Оксане престижный автомобиль, дорогостоящие ювелирные украшения, а также выделить значительную денежную сумму в обмен на ее молчание о разводе. Россиянка предложение отвергла, заявив, что таблоиды дадут ей намного больше денег за публикацию этой истории, передает малайзийский портал Business Insider. 

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11 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @rihanapetra/Instagram

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Да, попал мужик))) ну сам виноват )

  • Интересно как его заставят пройти тест ДНК? Приедут за ним в Малайзию? Или тайно заберут волоски из бороды? Смешно даже)

  • А решение российского суда для малазийского короля, хотя бы и бывшего, что нибудь значит? Да и вообще - чушь полная. По российским законам, раз официальный муж, то по умолчанию уже отец ребенка и должен платить алименты, ничего доказывать матери тут не надо. Обычно именно сомневающиеся мужья начинают эту процедуру, а матери ребенка она ни к чему. Но в данном случае мужчина не российский гражданин и в России не проживает, ему на этот суд все равно.

  • Гость

    А решение российского суда для малазийского короля, хотя бы и бывшего, что нибудь значит? Да и вообще - чушь полная. По российским законам, раз официальный муж, то по умолчанию уже отец ребенка и должен платить алименты, ничего доказывать матери тут не надо. Обычно именно сомневающиеся мужья начинают эту процедуру, а матери ребенка она ни к чему. Но в данном случае мужчина не российский гражданин и в России не проживает, ему на этот суд все равно.

    Что за бред. Муж будет по умолчанию отцом, только в случае своего "умолчательного" согласия. Если муж не является родным отцом ребенка, и против его содержания, то алименты взыщут после экспертизы или согласия с родного отца!Для взыскания алиментных выплат с иностранца родителю ребенка нередко необходимо обращаться в Министерство иностранных дел России для определения порядка необходимых действий. Достаточно собрать необходимые документы и запустить всю процедуру в оборот. Если иностранец является лишь биологическим родителем, не оформленным документально в качестве отца в отношении несовершеннолетнего, то процедуре взыскания алиментов должна предшествовать процедура установления отцовства в добровольном или принудительном (судебном) порядке. У Малайзии и РФ есть международное соглашение со всеми правовыми обязательствами, поэтому, отец после всех судов обязан платить алименты.

  • Правильно делает, зря что ли жила с ним. Да и ребенок имеет полное право на обязательства от отца.

  • Оксана, а если сына отнимут??? воспитывай сама, научись зарабатывать на себя достойными методами, и выйди замуж второй раз нормально. Добьешься того, что малазиец заберет мальчика с концами или не дай бог преступное что сделает. не надо, опомнись

  • Гость

    Оксана, а если сына отнимут??? воспитывай сама, научись зарабатывать на себя достойными методами, и выйди замуж второй раз нормально. Добьешься того, что малазиец заберет мальчика с концами или не дай бог преступное что сделает. не надо, опомнись

    Она мать новорожденного. Какая еще работа ей сейчас? Как напишут, хоть стой, хоть падай.

  • Правильно делает! В ней заговорила обиженная женщина. Кому приятно, когда объявили на весь свет, что ты родила не от мужа. Опозорили на весь свет. Вот пусть и платит и извиняется!

  • Гость

    Интересно как его заставят пройти тест ДНК? Приедут за ним в Малайзию? Или тайно заберут волоски из бороды? Смешно даже)

    Если он откажется пройти, то могут автоматом признать отцом. Если он сомневается - в его интересах пройти тест.

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