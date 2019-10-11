На паспортном контроле Альбине Джанабаевой не поверили, что ей 40 лет

Альбина Джанабаева поделилась в Инстаграме примером одного из самых оригинальных комплиментов в ее жизни.

Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева решила улететь отдыхать, чтобы перезагрузиться и вернуться в Москву с новыми силами. Отпуск экс-солистки «ВИА Гры» начался с неприятности — ее чуть было не задержали на паспортном контроле.

Альбина Джанабаева

Работник аэропорта, взглянув на Джанабаеву, а затем на ее паспорт, не поверил тому, что увидел. Мужчина спросил, сколько ей полных лет. Певица растерялась и «даже напряглась».

«В общем, при моих встречных вопросах выяснилось, что парень просто не поверил и подумал, что я лечу не по своему паспорту, а, видимо, по маминому», — объяснила Джанабаева.

Сомнение работника таможни певица расценила как комплимент. Певица действительно совсем не выглядит на свой возраст, что подтвердили и подписчики: «Что правда, то правда, дорогая Альбина, а ведь он не ошибся, вы и вправду замечательно и молодо выглядите», «Вам всегда 25!», «Это правда! Приятная правда!».

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

В итоге все закончилось хорошо, и Альбина Джанабаева уже делится красивыми фотографиями заката у моря. Желаем хорошо отдохнуть!

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Жена Валерия Меладзе младше него на 14 лет. Артистка тщательно следит за своей внешностью и фигурой. Это позволяет ей оставаться в прекрасной форме.