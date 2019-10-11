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На 86-м году жизни скончался космонавт Алексей Леонов

11 октября не стало космонавта Алексея Леонова. Первый человек в истории, совершивший выход в открытый космос, умер после продолжительной болезни в 85 лет.

Стало известно о смерти легендарного советского космонавта Алексея Леонова. В пятницу утром скончался первый человек, вышедший в открытый космос. 

«Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни», — сообщила ТАСС помощница космонавта Наталья Филимонова.

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в Кемеровской области в многодетной семье. В 1955 году он окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге, а в 1957-м — Чугуевское военное авиационное училище. Спустя три года Леонов был зачислен в первый отряд советских космонавтов.

Алексей Леонов, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова
Алексей Леонов с космонавтами Юрием Гагариным и Валентиной Терешковой

18 марта 1965 года стало знаковой датой для всемирной истории, так как именно в этот день Алексей Леонов осуществил выход в открытый космос в ходе экспедиции на корабле «Восход — 2». При этом он проявил исключительные мужество и героизм, за что был награжден званием Героя Советского Союза.

Во второй раз Леонов побывал в космосе в 1975 году, будучи командиром корабля «Союз — 19». В ходе полета впервые была произведена стыковка космических кораблей двух стран: США и СССР.

Прощание с Алексеем Леоновым и похороны пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

У легендарного космонавта остались вдова Светлана Павловна и дочь Оксана.

Мы выражаем соболезнования родным, близким и коллегам Алексея Леонова.

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11 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Persona Stars, Валентин Черединцев, В.Базанов, Альберт Пушкарев/ТАСС

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