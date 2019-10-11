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СМИ: Миранда Керр стала матерью в третий раз

По сообщениям прессы, в начале недели 36-летняя Миранда Керр родила третьего ребенка. Поздравляем модель и ее супруга Эвана Шпигеля!
Миранда Керр

В марте Миранда Керр подтвердила, что она беременна в третий раз. Звезда воспитывает двоих сыновей: 8-летнего Флинна, рожденного в браке с Орландо Блумом, и годовалого Харта от основателя SnapChat Эвана Шпигеля. Звездная пара знала пол ребенка заранее, но не делилась этими сведениями с прессой. 

Миранда Керр

Кажется, им не удалось сохранить тайну! 11 октября издание The Daily Telegraph сообщило, что Миранда Керр в третий раз стала матерью.  

Более того, назвали и пол младенца. СМИ утверждают, что у Миранды родился третий сын!

Единственным, о чем пока не успели узнать вездесущие журналисты, остается имя малыша. Возможно, хотя бы его счастливым родителям удастся сохранить в тайне и сообщить общественности самостоятельно!

Миранда Керр и Эван Шпигель познакомились в 2015 году. Они сыграли пышную свадьбу в мае 2017-го, на которой модель появилась в платье от Dior, вдохновленном аутфитом Грейс Келли. Примечательно, что до брака между влюбленными не было интимных отношений. 

Миранда Керр была одним из ангелов Victoria’s Secret до 2013 года. Сотрудничество с этим брендом принесло ей мировую известность. Также Керр является основателем собственной линии органической косметики Kora Organics.

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11 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, @mirandakerr/Instagram
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Миранда Керр, Эван Шпигель

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