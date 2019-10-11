Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Распирает от удовольствия»: Анастасия Тарасова поделилась ощущениями во время беременности

После того, как Анастасию и Дмитрия Тарасовых упрекнули в слишком частой демонстрации своего семейного счастья, девушка вернулась к еще одной животрепещущей теме — второй беременности. Супруга футболиста подробно рассказала о своем самочувствии.

11 октября Анастасия Тарасова поделилась новым снимком в Инстаграме. На фотографии 25-летняя супруга Дмитрия Тарасова вместе с годовалой дочерью Миланой с интересом смотрят в камеру. Одной рукой Анастасия нежно приобняла наследницу. Примечательно, что супруга Тарасова предстала на фото без макияжа.

В подписи к семейному кадру Анастасия назвала малышку Милану, унаследовавшую от нее пухлые губы, своим «главным синнабоном». Девочка пока даже не представляет, что в новом году у нее появится сестра или брат.

Также Анастасия поведала об ощущениях, которые она испытывает во время второй беременности. Ее описание получилось довольно красочным:

«И да, у меня настал нежнейший период, распирает от удовольствия. Ощущение, будто окситоцин увеличился в 10 раз. А еще мой не по дням округляющийся живот вызывает у Милаши желание тарабанить по нему ножками и ладошками».

Далее девушка поинтересовалась у других мам, как те справляются с желанием носить подросших детей на руках во время беременности. И когда одна из подписчиц ответила ей, что поднимала даже свою четырехлетнюю дочь, Анастасия отметила, что не в состоянии отказать Милане.

«Вот и я не могу не взять на руки, когда две любимые ручонки тянутся ко мне», — сообщила Тарасова, еще больше умилив фолловеров.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов расписались в ЗАГСе 9 января 2018 года. Несколькими неделями спустя они обвенчались и сыграли пышную свадьбу. 10 июля у звездной пары родилась очаровательная дочь Милана. 

Перейти к обсуждению


11 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @kostenko.94/Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко)

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-07 13:23:00
191
В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.