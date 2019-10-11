«Распирает от удовольствия»: Анастасия Тарасова поделилась ощущениями во время беременности

После того, как Анастасию и Дмитрия Тарасовых упрекнули в слишком частой демонстрации своего семейного счастья, девушка вернулась к еще одной животрепещущей теме — второй беременности. Супруга футболиста подробно рассказала о своем самочувствии.

11 октября Анастасия Тарасова поделилась новым снимком в Инстаграме. На фотографии 25-летняя супруга Дмитрия Тарасова вместе с годовалой дочерью Миланой с интересом смотрят в камеру. Одной рукой Анастасия нежно приобняла наследницу. Примечательно, что супруга Тарасова предстала на фото без макияжа.

В подписи к семейному кадру Анастасия назвала малышку Милану, унаследовавшую от нее пухлые губы, своим «главным синнабоном». Девочка пока даже не представляет, что в новом году у нее появится сестра или брат.

Также Анастасия поведала об ощущениях, которые она испытывает во время второй беременности. Ее описание получилось довольно красочным:

«И да, у меня настал нежнейший период, распирает от удовольствия. Ощущение, будто окситоцин увеличился в 10 раз. А еще мой не по дням округляющийся живот вызывает у Милаши желание тарабанить по нему ножками и ладошками».

Далее девушка поинтересовалась у других мам, как те справляются с желанием носить подросших детей на руках во время беременности. И когда одна из подписчиц ответила ей, что поднимала даже свою четырехлетнюю дочь, Анастасия отметила, что не в состоянии отказать Милане.

«Вот и я не могу не взять на руки, когда две любимые ручонки тянутся ко мне», — сообщила Тарасова, еще больше умилив фолловеров.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов расписались в ЗАГСе 9 января 2018 года. Несколькими неделями спустя они обвенчались и сыграли пышную свадьбу. 10 июля у звездной пары родилась очаровательная дочь Милана.