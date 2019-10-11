«Распирает от удовольствия»: Анастасия Тарасова поделилась ощущениями во время беременности

11 октября Анастасия Тарасова поделилась новым снимком в Инстаграме. На фотографии 25-летняя супруга Дмитрия Тарасова вместе с годовалой дочерью Миланой с интересом смотрят в камеру. Одной рукой Анастасия нежно приобняла наследницу. Примечательно, что супруга Тарасова предстала на фото без макияжа.
В подписи к семейному кадру Анастасия назвала малышку Милану, унаследовавшую от нее пухлые губы, своим «главным синнабоном». Девочка пока даже не представляет, что в новом году у нее появится сестра или брат.
Также Анастасия поведала об ощущениях, которые она испытывает во время второй беременности. Ее описание получилось довольно красочным:
Далее девушка поинтересовалась у других мам, как те справляются с желанием носить подросших детей на руках во время беременности. И когда одна из подписчиц ответила ей, что поднимала даже свою четырехлетнюю дочь, Анастасия отметила, что не в состоянии отказать Милане.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов расписались в ЗАГСе 9 января 2018 года. Несколькими неделями спустя они обвенчались и сыграли пышную свадьбу. 10 июля у звездной пары родилась очаровательная дочь Милана.