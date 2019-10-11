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Милана Тюльпанова и Лиза Адаменко станут участницами нового «Холостяка»

Вот этого мы точно не ждали! Издание Super рассекретило имена двух участниц следующего сезона шоу «Холостяк». И это дамы с непростым характером.
Антон Криворотов
Антон Криворотов

Новым главным героем шоу «Холостяк» на ТНТ станет стоматолог Антон Криворотов, который вообще не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Но это отнюдь не значит, что мы не увидим на экране знакомых лиц! 

Милана Кержакова
Милана Тюльпанова

На проект идут две известные барышни: 26-летняя Милана Тюльпанова и 20-летняя Лиза Адаменко. Неизвестно, что они ищут — любовь или пиар — но смотреть за ними точно будет интересно. Все потому, что известны они не своими выдающимися достижениями, а скандальным прошлым.

Милана — дочь покойного питерского сенатора Вадима Тюльпанова и бывшая жена Александра Кержакова. Да-да, именно она долго и мучительно судилась с футболистом из-за сына Артемия, летала лечиться от наркотической зависимости в Таиланд и обвиняла супруга в том, что он не дает ей видеться с ребенком.

Лиза Адаменко
Лиза Адаменко

Адаменко — барышня тоже с «багажом». Лиза в 16 лет вышла замуж за 55-летнего олигарха, бывшего топ-менеджера «ЛУКойла» Валентина Иванова. Общественность была в шоке, ведь то, что Лиза состояла в отношениях с Ивановым на протяжении нескольких лет, особо никто и не скрывал. «Неравный брак», впрочем, долго не продлился. Адаменко заявила, что муж регулярно поднимал на нее руку, Иванов в ответ советовал барышне провериться у врача и говорил, что у нее проблемы с психикой.

В общем, бороться за сердце Криворотова собираются девушки с опытом. Помимо Адаменко и Тюльпановой, обратить на себя внимание стоматолога попробуют еще 23 участницы. Известно, что проект выйдет на экраны весной 2020 года.

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11 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @lizaadamenkola, @dr.krivorotov, @milana_tulpanova/Instagram
Теги

Лиза Адаменко, Милана Тюльпанова

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