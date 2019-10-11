После долгого отсутствия на публике 93-летняя Елизавета II вышла в свет бодрая и радостная

Мы так скучали! Наконец-то Елизавета II снова приступила к своим королевским обязанностям после летних каникул. Для первого официального выхода после отпуска она выбрала голубой тотал-лук.

Елизавета II

11 октября Елизавета II приехала на официальное мероприятие в Лондоне, чтобы открыть новый жилой комплекс в Мордене, который построили для ветеранов ВВС.

93-летняя Елизавета была в прекрасном расположении духа, улыбалась собравшимся и папарацци. Наряд монаршей особы тоже был весьма оптимистичным: королева выбрала для мероприятия ярко-голубое пальто, на которое прикрепила большую брошь, шляпу с перьями, туфли Anello & Davide.

Видимо, Елизавета II очень соскучилась по своим подданным, ведь все лето она провела в Шотландии в своей резиденции и на людях появлялась крайне редко. Зато частенько ездила в церковь — вот там-то папарацци и ловили королеву.

Кстати, один из блоков домой, построенных для ветеранов, был назван в честь монархини — «Терраса королевы Елизаветы». Женщина приняла участие в церемонии открытия памятной таблички.