37-летняя телеведущая Ольга Ушакова объявила о четвертой беременности

Прошлой весной Ольга Ушакова стала мамой. Тогда звезда «Доброго утра» родила супругу Адаму Кариму девочку, которую они назвали Машей.
В это субботнее утро Ушакова выставила в свой микроблог новое совместное фото с мужем, которое говорит само за себя — скоро супруги снова станут родителями!
«Последний раз... Скорее всего... Наверное... Может быть», — пошутила над своим положением многодетная звезда.
«Для кого-то моя беременность уже и не новость. Проницательные зрители нас раскусили. Видимо, кто-то слишком много ест», — прокомментировала знаменитость.
Телеведущая намекнула, что сейчас находится примерно на середине срока. Пол будущего малыша она пока раскрывать не стала.
Woman.ru поздравляет Ольгу и ее супруга Адама со скорым прибавлением и желает будущей маме легкой беременности!