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37-летняя телеведущая Ольга Ушакова объявила о четвертой беременности

Раньше Ольга Ушакова предпочитала скрывать подробности личной жизни. Сейчас же телеведущая с радостью делится всеми новостями касаемо своей семьи. Так, 12 октября она сообщила, что скоро снова станет мамой!
Ольга Ушакова
Ольга Ушакова с младшей дочерью

Прошлой весной Ольга Ушакова стала мамой. Тогда звезда «Доброго утра» родила супругу Адаму Кариму девочку, которую они назвали Машей. 

Также Ольга воспитывает двух дочерей от первого брака — 14-летнюю Дарью и 13-летнюю Ксению. 

В это субботнее утро Ушакова выставила в свой микроблог новое совместное фото с мужем, которое говорит само за себя — скоро супруги снова станут родителями!

Ольга Ушакова
 

«Последний раз... Скорее всего... Наверное... Может быть», — пошутила над своим положением многодетная звезда. 

Ольга решила рассказать о том, что скоро станет мамой в четвертый раз, потому что об этом начали догадываться ее поклонники.

«Для кого-то моя беременность уже и не новость. Проницательные зрители нас раскусили. Видимо, кто-то слишком много ест», — прокомментировала знаменитость. 

Телеведущая намекнула, что сейчас находится примерно на середине срока. Пол будущего малыша она пока раскрывать не стала.

Woman.ru поздравляет Ольгу и ее супруга Адама со скорым прибавлением и желает будущей маме легкой беременности!

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12 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @ushakovao/Instagram
Теги

Ольга Ушакова

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • а кто это

  • 1. Написано же «ведущая доброго утра» (1 канал).

  • Красивая девушка, но чья она протеже?

  • Срочно еду за шампанским и едой Скажу домашним чтобы оделись по-праздничному Такое событие надо отметить!

  • Какое же это счастье, когда можешь себе позволить детей и при этом оставаться красивой интересной женщиной, занятой любимым делом. Когда материнство не превращается в клетку, когда жизнь не заканчивается на общении с мамашами в песочнице. Браво тем мужчинам, которые могут позволить такую жизнь своей женщине. А протеже, жена, любовника и тд это уже не важно...

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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