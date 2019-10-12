37-летняя телеведущая Ольга Ушакова объявила о четвертой беременности

Раньше Ольга Ушакова предпочитала скрывать подробности личной жизни. Сейчас же телеведущая с радостью делится всеми новостями касаемо своей семьи. Так, 12 октября она сообщила, что скоро снова станет мамой!

Ольга Ушакова с младшей дочерью

Прошлой весной Ольга Ушакова стала мамой. Тогда звезда «Доброго утра» родила супругу Адаму Кариму девочку, которую они назвали Машей.

Также Ольга воспитывает двух дочерей от первого брака — 14-летнюю Дарью и 13-летнюю Ксению.

В это субботнее утро Ушакова выставила в свой микроблог новое совместное фото с мужем, которое говорит само за себя — скоро супруги снова станут родителями!

«Последний раз... Скорее всего... Наверное... Может быть», — пошутила над своим положением многодетная звезда.

Ольга решила рассказать о том, что скоро станет мамой в четвертый раз, потому что об этом начали догадываться ее поклонники.

«Для кого-то моя беременность уже и не новость. Проницательные зрители нас раскусили. Видимо, кто-то слишком много ест», — прокомментировала знаменитость.

Телеведущая намекнула, что сейчас находится примерно на середине срока. Пол будущего малыша она пока раскрывать не стала.



Woman.ru поздравляет Ольгу и ее супруга Адама со скорым прибавлением и желает будущей маме легкой беременности!