Дочь Анастасии Заворотнюк объяснила, почему не рассказывает о здоровье матери

В августе стало известно, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк имеются серьезные проблемы со здоровьем. Сначала окружение актрисы категорически опровергало подобные новости, но вскоре ее семья выступила с обращением, во время которого заявила, что пока не готова комментировать информацию касаемо здоровья актрисы.
А 12 октября на странице Анастасии появились фотографии с венчания с Петром Чернышевым в 2008 году.
«В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все», — гласит подпись к снимкам.
«Мы не выходим на связь с журналистами и не появляемся в эфирах федеральных каналов, потому что нам не интересен хайп. В первую очередь мы хотим спокойной и счастливой жизни моей мамы, остальное не важно», — написала наследница знаменитости.
Некоторые интернет-пользователи остались недовольны словами Анны. «Когда человек становится знаменитым, он должен понимать — нет больше ''мое'', есть только ''наше''. Она публичный человек, и раз уж поднялась эта тема, то, извините, нет дыма без огня», — прокомментировала одна из подписчиц. Также многие посоветовали Заворотнюк-младшей дать интервью о здоровье матери, чтобы наконец прекратить появление недостоверных слухов.