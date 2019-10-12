Дочь Анастасии Заворотнюк объяснила, почему не рассказывает о здоровье матери

Вся страна волнуется за состояние Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, страдает от тяжелого онкологического заболевания. С недавних пор семья актрисы начала давать хотя бы краткие комментарии касаемо состояния звезды.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

В августе стало известно, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк имеются серьезные проблемы со здоровьем. Сначала окружение актрисы категорически опровергало подобные новости, но вскоре ее семья выступила с обращением, во время которого заявила, что пока не готова комментировать информацию касаемо здоровья актрисы.

С недавних пор в официальном микроблоге звезды появляются опровержения недостоверных слухов о ней.

А 12 октября на странице Анастасии появились фотографии с венчания с Петром Чернышевым в 2008 году.

«В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все», — гласит подпись к снимкам.



Также недавно с подписчиками микроблога пообщалась старшая дочь артистки Анна. Девушка объяснила, почему она и другие члены семьи молчат о здоровье Анастасии.

«Мы не выходим на связь с журналистами и не появляемся в эфирах федеральных каналов, потому что нам не интересен хайп. В первую очередь мы хотим спокойной и счастливой жизни моей мамы, остальное не важно», — написала наследница знаменитости.

1 2 3 ... 10 Анна Заворотнюк поведала, почему молчит о состоянии матери

Некоторые интернет-пользователи остались недовольны словами Анны. «Когда человек становится знаменитым, он должен понимать — нет больше ''мое'', есть только ''наше''. Она публичный человек, и раз уж поднялась эта тема, то, извините, нет дыма без огня», — прокомментировала одна из подписчиц. Также многие посоветовали Заворотнюк-младшей дать интервью о здоровье матери, чтобы наконец прекратить появление недостоверных слухов.