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Дочь Анастасии Заворотнюк объяснила, почему не рассказывает о здоровье матери

Вся страна волнуется за состояние Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, страдает от тяжелого онкологического заболевания. С недавних пор семья актрисы начала давать хотя бы краткие комментарии касаемо состояния звезды. 
Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

В августе стало известно, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк имеются серьезные проблемы со здоровьем. Сначала окружение актрисы категорически опровергало подобные новости, но вскоре ее семья выступила с обращением, во время которого заявила, что пока не готова комментировать информацию касаемо здоровья актрисы. 

С недавних пор в официальном микроблоге звезды появляются опровержения недостоверных слухов о ней. 

А 12 октября на странице Анастасии появились фотографии с венчания с Петром Чернышевым в 2008 году. 

 
 

«В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все», — гласит подпись к снимкам. 

Также недавно с подписчиками микроблога пообщалась старшая дочь артистки Анна. Девушка объяснила, почему она и другие члены семьи молчат о здоровье Анастасии. 

«Мы не выходим на связь с журналистами и не появляемся в эфирах федеральных каналов, потому что нам не интересен хайп. В первую очередь мы хотим спокойной и счастливой жизни моей мамы, остальное не важно», — написала наследница знаменитости. 

Некоторые интернет-пользователи остались недовольны словами Анны. «Когда человек становится знаменитым, он должен понимать — нет больше ''мое'', есть только ''наше''. Она публичный человек, и раз уж поднялась эта тема, то, извините, нет дыма без огня», — прокомментировала одна из подписчиц. Также многие посоветовали Заворотнюк-младшей дать интервью о здоровье матери, чтобы наконец прекратить появление недостоверных слухов. 

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12 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @anna_zavorotnyuk, @a_zavorotnyuk/Instagram
Теги

Анастасия Заворотнюк, Анна Заворотнюк (Стрюкова), Петр Чернышев

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Идите вы ....

  • Нам не нужен хайп,поэтому мы каждый день напоминаем о себе,различного рода вбросами со всех сторон.Долги списали,бутик открыли,фоточки стабильно выкладываем-это главное Анечка!

  • Зачем вообще в таком случае давать подобные пустые комментарии? Это же прямой путь к муссированию темы. Не хотите шума? Сказали: Заворотнюк больна, комментариев не даём. Точка. В общем, дурно пахнет эта история.

  • Миллион раз уже просили- не надо журналистов, не надо федеральных каналов, напишите в том же микроблоге, как обстоят дела, несколько слов, больна-лечится- спасибо за внимание, ВСЁ!! Нет, продолжают накручивать, подогревать, нагнетать, и при этом- хайп не нужен. Как же мерзко, просто тьфу.

  • Вумен! Хватит писать про эту семейку. Надоели. Опротивело все.

  • А где защитники этой семейки. Семья опять не причём? СМИ против их воли статейки размещает? Просто, до тошноты.

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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