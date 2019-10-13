Дарья Мороз поздравила с днем рождения «дорогую мачеху» Викторию Исакову, которая старше ее всего на семь лет

Когда-то Дарья Мороз весьма холодно относилась к новой супруге своего отца Виктории Исаковой. Сегодня в отношениях актрис царит мир — совсем недавно Дарья публично поздравила ее с днем рождения.

Виктория Исакова

12 октября Виктории Исаковой исполнилось 43 года. Свой день рождения актриса провела на киноплощадке — сейчас она снимается в фильме Анны Меликян «Трое».

Ради праздника съемки были ненадолго прекращены. Сначала коллеги подняли бокалы за Викторию, а затем виновница торжества вместе со своей дочерью задула свечи на именинном торте.

Кроме того, в этот день в микроблоге Виктории оставили множество поздравлений ее знаменитые друзья.

Некоторые же посвятили Исаковой целые посты в своих аккаунтах. Так поступила и 36-летняя Дарья Мороз, которая приходится артистке падчерицей.

В 2000-м отец Дарьи, режиссер Юрий Мороз, остался вдовцом, но уже примерно через три года женился на молодой актрисе Исаковой.

Сначала наследница режиссера воспринимала его новую избранницу в штыки и чуть ли не воевала с ней. Но в 2014-м Мороз помог родственницам наладить отношения, сняв их вместе в своем сериале «Инквизитор».

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«С днюхой, дорогая мачеха Викторина Евгеньевна! Целую и люблю», — кратко подписала совместное фото с Исаковой Дарья Мороз. Судя по всему, в известной семье по-прежнему царит мир, и этот факт не может не радовать.