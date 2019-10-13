Дарья Мороз поздравила с днем рождения «дорогую мачеху» Викторию Исакову, которая старше ее всего на семь лет

12 октября Виктории Исаковой исполнилось 43 года. Свой день рождения актриса провела на киноплощадке — сейчас она снимается в фильме Анны Меликян «Трое».
Кроме того, в этот день в микроблоге Виктории оставили множество поздравлений ее знаменитые друзья.
Некоторые же посвятили Исаковой целые посты в своих аккаунтах. Так поступила и 36-летняя Дарья Мороз, которая приходится артистке падчерицей.
Сначала наследница режиссера воспринимала его новую избранницу в штыки и чуть ли не воевала с ней. Но в 2014-м Мороз помог родственницам наладить отношения, сняв их вместе в своем сериале «Инквизитор».
«С днюхой, дорогая мачеха Викторина Евгеньевна! Целую и люблю», — кратко подписала совместное фото с Исаковой Дарья Мороз. Судя по всему, в известной семье по-прежнему царит мир, и этот факт не может не радовать.