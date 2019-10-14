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30-летняя Женя Малахова и 58-летний Ренат Давлетьяров расстались после шести лет брака

В течение последних месяцев многие активно заговорили о разрыве отношений артистки и режиссера. 14 октября журналистам наконец удалось узнать правду об отношениях Малаховой и Давлетьярова. 

В последнее время Женя Малахова и Ренат Давлетьяров стали все реже и реже показываться на публике. Они перестали выкладывать совместные фото в соцсети, а на ковровых дорожках если и появляются, то по-отдельности. Поклонники звездной пары в течение нескольких месяцев гадали, что же происходит между супругами. 14 октября стало известно, что Женя и Ренат уже успели развестись. 

«Женя собрала вещи и съехала из их общей квартиры. Отношения давно разладились, хотя оба пытались сохранить семью, но не получилось. Детей так и не завели. Да и разница в возрасте, которая поначалу не чувствовалась, дала о себе знать», — рассказали близкие пары журналу «СтарХит».

Действительно, многие отмечали, что Женя Малахова появляется на публике без обручального кольца. И на Кипр этим летом она отправилась отдыхать без Рената (по крайней мере, его на отпускных снимках замечено не было). 

По сообщениям прессы, в настоящий момент артистка и режиссер готовятся к бракоразводному процессу. За шесть лет в браке они нажили немало. Впрочем, многие уверены, что Женя и Ренат смогут сохранить дружеские отношения даже после разрыва. 

Напомним, что Малахова и Давлетьяров познакомились в стенах ВГИКа. На тот момент Ренат был художественным руководителем творческой мастерской, куда поступила будущая артистка. Уже через полгода режиссер сделал своей ученице предложение руки и сердца. 

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14 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @malahovajenya/Instagram
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Женя Малахова, Ренат Давлетьяров

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Спасибо, что напомнили кто она. За все эти годы эту певичку-однодневку нигде не слышно не видно было. Надеюсь хоть что то поимела от брака, раз Карьеру ей не дали

  • Гость

    Спасибо, что напомнили кто она. За все эти годы эту певичку-однодневку нигде не слышно не видно было. Надеюсь хоть что то поимела от брака, раз Карьеру ей не дали

    Ну не все же так "удачливы"как Дакота, сразу и квартира и карьера))Даже среди "певичек-однодневок"встречаются те, кто публично не трясёт грязным бельём)

  • Молодец , вовремя одумалась (всего-то ей пока 30 лет) и слила стремного старикашку. Может наши девицы начнут умнеть в массе.

  • Мезальянс.

  • Гость

    Молодец , вовремя одумалась (всего-то ей пока 30 лет) и слила стремного старикашку. Может наши девицы начнут умнеть в массе.

    Почитайте биографию стрёмного старикашки. Ваш комментарий сделал мой день.

  • Уж если из них двоих кто-то стрёмный, так это точна она.

  • Гость

    Спасибо, что напомнили кто она. За все эти годы эту певичку-однодневку нигде не слышно не видно было. Надеюсь хоть что то поимела от брака, раз Карьеру ей не дали

    Так Малахова и не пела.Её Давлетьяров в кино снимал, вполне приличная "карьера"получилась)

  • Гость

    Почитайте биографию стрёмного старикашки. Ваш комментарий сделал мой день. Умиляют такие Незнайки на Луне.

    Да наплевать на его биографию! С виду -то он и есть стремный старикашка. И все. Молодые должны жить с молодыми! Это приятно! А вы все про деньги небось.... тьфуp.s. Если серьезно..... не настолько он интересный человек, чтоб лично я стала читать его биографию... поражаюсь людям....

  • Гость

    Так Малахова и не пела.Её Давлетьяров в кино снимал, вполне приличная "карьера"получилась)

    ага, аж в Зори здесь тихие (ремейк) снял, красавицу Женю Камелькову изображала

  • а может это у него новая муза появилась, помоложе)

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