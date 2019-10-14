30-летняя Женя Малахова и 58-летний Ренат Давлетьяров расстались после шести лет брака

В течение последних месяцев многие активно заговорили о разрыве отношений артистки и режиссера. 14 октября журналистам наконец удалось узнать правду об отношениях Малаховой и Давлетьярова.

В последнее время Женя Малахова и Ренат Давлетьяров стали все реже и реже показываться на публике. Они перестали выкладывать совместные фото в соцсети, а на ковровых дорожках если и появляются, то по-отдельности. Поклонники звездной пары в течение нескольких месяцев гадали, что же происходит между супругами. 14 октября стало известно, что Женя и Ренат уже успели развестись.

«Женя собрала вещи и съехала из их общей квартиры. Отношения давно разладились, хотя оба пытались сохранить семью, но не получилось. Детей так и не завели. Да и разница в возрасте, которая поначалу не чувствовалась, дала о себе знать», — рассказали близкие пары журналу « СтарХит ».

Действительно, многие отмечали, что Женя Малахова появляется на публике без обручального кольца. И на Кипр этим летом она отправилась отдыхать без Рената (по крайней мере, его на отпускных снимках замечено не было).

1 2 3 ... 10 Ренат Давлетьяров и Женя Малахова давно не выходили вместе с свет

По сообщениям прессы, в настоящий момент артистка и режиссер готовятся к бракоразводному процессу. За шесть лет в браке они нажили немало. Впрочем, многие уверены, что Женя и Ренат смогут сохранить дружеские отношения даже после разрыва.



Напомним, что Малахова и Давлетьяров познакомились в стенах ВГИКа. На тот момент Ренат был художественным руководителем творческой мастерской, куда поступила будущая артистка. Уже через полгода режиссер сделал своей ученице предложение руки и сердца.