Сергей Шнуров впервые рассказал о знакомстве с Ольгой Абрамовой и пояснил, чем она его зацепила

Вот уже больше года Сергей Шнуров состоит в отношениях с художницей Ольгой Абрамовой. На днях мужчина прокомментировал свой союз с молодой особой.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

Прошлой осенью, всего через несколько недель после развода с третьей супругой Матильдой, 45-летний Сергей Шнуров представил публике новую возлюбленную — уроженку Екатеринбурга Ольгу Абрамову, которая почти на 20 лет младше музыканта.

В скором времени лидер группировки «Ленинград» повел молодую особу под венец

За прошедшие месяцы Шнуров почти не комментировал отношения с новой супругой, лишь иногда в шутку замечая, что Абрамова пытается отучить его от вредных привычек и кардинально изменить образ жизни.

На днях Сергей стал гостем программы «Действующие лица» на телеканале Россия-1. Во время беседы с Наилей Аскер-заде мужчина вспомнил о знакомстве с избранницей.

Шнуров признался, что Абрамова сразу же его очаровала.

«Она представилась кандидатом наук, охарактеризовала свою научную работу длиннющими предложениями. Она, вообще, искусствовед. Я подумал, что в принципе, если я — искусство, то должен быть искусствовед. То есть я — предмет исследования», — пошутил артист.

1 2 3 ... 10 Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с четвертой женой

Шнуров не раскрыл, когда именно познакомился с четвертой женой. Напомним, ходят слухи, что роман будущих супругов начался еще во время брака музыканта с Матильдой Шнуровой.