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Сергей Шнуров впервые рассказал о знакомстве с Ольгой Абрамовой и пояснил, чем она его зацепила

Вот уже больше года Сергей Шнуров состоит в отношениях с художницей Ольгой Абрамовой. На днях мужчина прокомментировал свой союз с молодой особой. 
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

Прошлой осенью, всего через несколько недель после развода с третьей супругой Матильдой, 45-летний Сергей Шнуров представил публике новую возлюбленную — уроженку Екатеринбурга Ольгу Абрамову, которая почти на 20 лет младше музыканта. 

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За прошедшие месяцы Шнуров почти не комментировал отношения с новой супругой, лишь иногда в шутку замечая, что Абрамова пытается отучить его от вредных привычек и кардинально изменить образ жизни

Сергей Шнуров
 

На днях Сергей стал гостем программы «Действующие лица» на телеканале Россия-1. Во время беседы с Наилей Аскер-заде мужчина вспомнил о знакомстве с избранницей. 

Шнуров признался, что Абрамова сразу же его очаровала. 

«Она представилась кандидатом наук, охарактеризовала свою научную работу длиннющими предложениями. Она, вообще, искусствовед. Я подумал, что в принципе, если я — искусство, то должен быть искусствовед. То есть я — предмет исследования», — пошутил артист. 

Шнуров не раскрыл, когда именно познакомился с четвертой женой. Напомним, ходят слухи, что роман будущих супругов начался еще во время брака музыканта с Матильдой Шнуровой. 

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14 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @shnurovs/Instagram, Persona Stars
Теги

Сергей Шнуров, Матильда Шнурова

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