Сергей Шнуров впервые рассказал о знакомстве с Ольгой Абрамовой и пояснил, чем она его зацепила

Прошлой осенью, всего через несколько недель после развода с третьей супругой Матильдой, 45-летний Сергей Шнуров представил публике новую возлюбленную — уроженку Екатеринбурга Ольгу Абрамову, которая почти на 20 лет младше музыканта.
За прошедшие месяцы Шнуров почти не комментировал отношения с новой супругой, лишь иногда в шутку замечая, что Абрамова пытается отучить его от вредных привычек и кардинально изменить образ жизни.
На днях Сергей стал гостем программы «Действующие лица» на телеканале Россия-1. Во время беседы с Наилей Аскер-заде мужчина вспомнил о знакомстве с избранницей.
«Она представилась кандидатом наук, охарактеризовала свою научную работу длиннющими предложениями. Она, вообще, искусствовед. Я подумал, что в принципе, если я — искусство, то должен быть искусствовед. То есть я — предмет исследования», — пошутил артист.
Шнуров не раскрыл, когда именно познакомился с четвертой женой. Напомним, ходят слухи, что роман будущих супругов начался еще во время брака музыканта с Матильдой Шнуровой.