Саша Савельева продемонстрировала плоский живот и подтянутую фигуру спустя полгода после родов

После неудачной фотографии, из-за которой подписчики Саши Савельевой обратили внимание на ее «старые руки», певица выложила новый снимок, на котором позирует в мини-бикини и без грамма косметики.

Саша Савельева

В первых числах октября 35-летняя певица уехала к Мертвому морю и исправно публикует фотографии с отдыха. Судя по всему, Савельева полностью вернулась в форму после родов: ее сыну Леону сейчас почти 7 месяцев. На снимке, сделанном в море, молодая мама продемонстрировала плоский живот.

Семья Сафоновых

Саша Савельева сфотографировалась без макияжа, что только подчеркнуло ее естественную красоту. Звездной блондинке идет легкий загар, благодаря которому можно легко обходиться без тонального крема.

Саша Савельева

Семья Сафоновых прилетела в Израиль на свадьбу Анастасии Сафоновой, а после торжества решила продлить свое пребывание в теплой стране.

«Мертвое море — лучшее место, где можно отстирать московский смог», — подписала снимок Савельева. Муж артистки разделяет ее мнение, заявляя на видео, что отдыхается «прекрасно».

1 2 3 ... 11 Саша Савельева продемонстрировала подтянутую фигуру спустя полгода после родов

Подписчики осыпали Савельеву комплиментами: «Красивая Саша», «Самая лучшая, счастья вам», «Секси». Некоторые фолловеры переживали, что певица намочила волосы в Мертвом море (слишком соленая вода может спровоцировать ломкость волос), но, скорее всего, они уже были мокрыми после пляжного душа.