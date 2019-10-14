Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Саша Савельева продемонстрировала плоский живот и подтянутую фигуру спустя полгода после родов

После неудачной фотографии, из-за которой подписчики Саши Савельевой обратили внимание на ее «старые руки», певица выложила новый снимок, на котором позирует в мини-бикини и без грамма косметики.
Саша Савельева
Саша Савельева

В первых числах октября 35-летняя певица уехала к Мертвому морю и исправно публикует фотографии с отдыха. Судя по всему, Савельева полностью вернулась в форму после родов: ее сыну Леону сейчас почти 7 месяцев. На снимке, сделанном в море, молодая мама продемонстрировала плоский живот.

Кирилл Сафонов, Леон Сафонов, Саша Савельева
Семья Сафоновых

Саша Савельева сфотографировалась без макияжа, что только подчеркнуло ее естественную красоту. Звездной блондинке идет легкий загар, благодаря которому можно легко обходиться без тонального крема. 

Саша Савельева
Саша Савельева

Семья Сафоновых прилетела в Израиль на свадьбу Анастасии Сафоновой, а после торжества решила продлить свое пребывание в теплой стране. 

«Мертвое море — лучшее место, где можно отстирать московский смог», — подписала снимок Савельева. Муж артистки разделяет ее мнение, заявляя на видео, что отдыхается «прекрасно». 

  • Александра Савельева
    1 2 3 ...11
    Саша Савельева продемонстрировала подтянутую фигуру спустя полгода после родов
    Смотреть галерею

Подписчики осыпали Савельеву комплиментами: «Красивая Саша», «Самая лучшая, счастья вам», «Секси». Некоторые фолловеры переживали, что певица намочила волосы в Мертвом море (слишком соленая вода может спровоцировать ломкость волос), но, скорее всего, они уже были мокрыми после пляжного душа.

Перейти к обсуждению


14 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото sasha_savelieva/Instagram
Теги

Александра Савельева

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-07 13:23:00
191
В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.