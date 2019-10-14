Поджоги и нападение серийного убийцы: бывший муж Пугачевой вспомнил про опасную жизнь с Примадонной

Режиссер Александр Стефанович, проживший в браке с Примадонной 4 года, признался, что многие моменты их отношений хотел бы навсегда забыть.

Алла Пугачева

В новом выпуске шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ гости обсуждали самые безумные выходки поклонников. В студию пришел и экс-супруг Аллы Борисовны Пугачевой Александр Стефанович. 74-летний режиссер рассказал, что его бывшая возлюбленная часто становилась жертвой неадекватных фанатов.

«Однажды ночью мы проснулись от того, что у нас была подожжена дверь. Она пылала. Ее облили бензином. Мы вышли, еле потушили», — рассказал Александр. Однако это были еще цветочки. Оказывается, несколько раз Пугачевой угрожали расправой. А однажды — прямо на концерте.

«Один раз она выступала на стадионе в Ленинграде, и к ней вышел человек, очень милый, очаровательный поклонник, который протянул ей цветы. Она их взяла и вдруг стала терять голос. Я не понял, в чем дело. Она допела песню, извинилась, и на этом концерт закончился. Ее трясет, слезы текут. Я говорю: ''Что такое?''. ''Он дал мне цветы, откинул полу пиджака, показал нож и сказал: ''Я тебя сейчас убью''. Сказал это с улыбкой''. Не поймали этого человека», — поделился шокирующей историей из прошлого Стефанович.

Александр Стефанович и Алла Пугачева

Но даже это нельзя назвать самой странной историей из жизни Пугачевой. Однажды на жизнь Примадонны покушался серийный маньяк. Сначала он прислал артистке письмо, в котором было написано: «Ты недостойна жить на этом свете, потому что ты танцуешь голая на столе». А в конце своего абсурдного заявления неизвестный подытожил: «Для того, чтобы я с тобой окончательно поговорил и решил все вопросы, ты должна прийти в 12 часов на Главпочтамт».



Супруги тут же обратились в милицию. В итоге мужчину удалось задержать, когда на встречу к нему вместо Пугачевой пришел Стефанович. «Подбежала группа захвата, сжала его со всех сторон и куда-то увезла. А потом мне сообщили, что у него нашли топорик», — рассказал Александр, уточнив, что преступник оказался серийным маньяком, который убил шесть человек (причем, четверых в тот период, когда не смог добиться встречи с Пугачевой).

«Он сел в поезд в Харьков, убил двух проводниц и двух женщин и трупы выбросил в окно. Впоследствии оказалось, что он убил еще пару человек ранее. У него в записной книжке была Алла. Он был на нее заточен. Собирал какие-то ее открытки. И в силу того, что у него не произошел с ней непосредственный контакт, он выразил эту агрессию на этих женщинах. Его в 1981 году расстреляли», — поведал Стефанович.