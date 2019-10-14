Как принцесса Диана ввела опасную для жизни традицию на всех королевских свадьбах

Британские СМИ провели очередное расследование. Как им удалось выяснить, любимые цветы принцессы Дианы, ставшие основой ее роскошного свадебного букета, могли причинить непоправимый вред гостям церемонии.

Принцесса Диана

Свадьба Чарльза, принца Уэльского, и леди Дианы Фрэнсис Спенсер состоялась 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла.

Церемония, которую окрестили «свадьбой века», обошлась в 19 миллионов фунтов стерлингов. Принцесса Уэльская выбрала для торжества невероятно красивый букет длиной в целый метр и весом 2 килограмма.



Флорист Дэвид Лонгман, работавший над букетом, рассказывал, что в него входили ландыши, плющ, орхидеи, вероника, мирт, розы графа Маунтбэттена, фрезии и традесканция.

Метровый «висячий» букет задал планку всем британским принцессам Великобритании, а многие из них включали в свои свадебные композиции ландыш, любимый цветок принцессы Дианы, в знак уважения погибшей в 1997 году «королеве людских сердец».

Однако теперь стало известно, что красивый цветок ядовит и может быть смертельно опасным. Портал Express.co.uk передает слова Бонни Л. Грант, сертифицированного городского агронома: «За милым экстерьером ландышей и их приятным запахом скрывается потенциальный злодей. Токсичность этих цветов делает небезопасным присутствие вокруг них детей и домашних животных. Ландыш настолько опасен, что его проглатывание может привести к госпитализации или смерти».

1 2 3 ... 11 Свадьба принцессы Дианы состоялась в 1981 году

А ведь цветы ландыша были использованы в букетах Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Камиллы Паркер Боулз и Зары Тиндолл.

Напомним, что для Дианы было сделано целых два одинаковых букета. Эта королевская традиция пошла со свадьбы Елизаветы II. Королева случайно испортила свой букет и выходила замуж без него.