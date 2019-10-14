Как принцесса Диана ввела опасную для жизни традицию на всех королевских свадьбах

Свадьба Чарльза, принца Уэльского, и леди Дианы Фрэнсис Спенсер состоялась 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла.
Церемония, которую окрестили «свадьбой века», обошлась в 19 миллионов фунтов стерлингов. Принцесса Уэльская выбрала для торжества невероятно красивый букет длиной в целый метр и весом 2 килограмма.
Флорист Дэвид Лонгман, работавший над букетом, рассказывал, что в него входили ландыши, плющ, орхидеи, вероника, мирт, розы графа Маунтбэттена, фрезии и традесканция.
Метровый «висячий» букет задал планку всем британским принцессам Великобритании, а многие из них включали в свои свадебные композиции ландыш, любимый цветок принцессы Дианы, в знак уважения погибшей в 1997 году «королеве людских сердец».
Однако теперь стало известно, что красивый цветок ядовит и может быть смертельно опасным. Портал Express.co.uk передает слова Бонни Л. Грант, сертифицированного городского агронома: «За милым экстерьером ландышей и их приятным запахом скрывается потенциальный злодей. Токсичность этих цветов делает небезопасным присутствие вокруг них детей и домашних животных. Ландыш настолько опасен, что его проглатывание может привести к госпитализации или смерти».
А ведь цветы ландыша были использованы в букетах Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Камиллы Паркер Боулз и Зары Тиндолл.
Напомним, что для Дианы было сделано целых два одинаковых букета. Эта королевская традиция пошла со свадьбы Елизаветы II. Королева случайно испортила свой букет и выходила замуж без него.