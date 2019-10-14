Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети

55-летняя Лолита поразила подписчиков своим преображением. Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.

Лолита

Этим летом Лолита шокировала общественность неожиданным заявлением — артистка объявила о разводе с мужем, 44-летним тренером Дмитрием Ивановым. Спустя пару месяцев стало известно, что мужчина ушел от певицы не просто так, а к другой женщине — оказалось, что Дмитрий встречался с владелицей косметологической клиники Ольгой Кулиевой, будучи в браке.

Поклонники Лолиты принялись осыпать ее словами поддержки и утешать, кто как может, однако звезде, кажется, не нужно сочувствие. Она оправилась после расставания и стала выглядеть даже лучше, чем прежде.

Лолита и Дмитрий Иванов

На днях Милявская опубликовала в Инстаграме видео, на котором предстала без юбки. Артистка, впрочем, не была обнаженной — на ней красовались прозрачные брюки. Фолловеры оценили стройные ноги Лолиты.

«Какая молодец, захотела и похудела», «Лолита, развод идет на пользу», «Просто красавица», — писали восхищенные поклонники.

А кто-то даже заявил, что Иванов, увидев это видео, тут же пожалеет, что ушел от певицы к другой женщине. Лолита ответила на комментарий, уточнив, что работает над собой и для себя.

Напомним, на новости о новой пассии своего бывшего супруга Лолита отреагировала рассудительно, но весьма эмоционально. «Что могу сказать? Прекрасно! Прекрасно сидят на нем вещи, купленные мной, и часики блестят, подаренные мной в Нью-Йорке... Наверное, и свадебная цепочка на месте, и трусы, купленные тоже мной. Девушка симпатичная, ничего не скажешь, наверное, и богатая! Поздравляю новую ''жертву''. Честно, для меня это не сюрприз, я — женщина взрослая, умная».