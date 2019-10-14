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СМИ: Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк не реагирует на лечение, а состояние сопора, о котором заговорили на прошлой неделе, стало критичным.
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

На прошлой неделе телеграм-канал Mash сообщил, что Анастасия Заворотнюк впала в сопор — предкоматозное состояние, характеризующееся глубоким угнетением сознания человека.

Это значит, что у артистки сохранились только рефлексы, но сильно снизилась двигательная и психическая активность.

После этого семья Заворотнюк наконец-то сделала первое официальное заявление и уточнила, что эта информация не соответствует действительности, не сообщив впрочем никакой другой. Также близкие Анастасии уведомили поклонников, что теперь вся правда о состоянии здоровья любимой «няни Вики» будет появляться на официальной странице актрисы в Инстаграме.

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк
Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк

Правда, никакой актуальной информации там так и не появилось. Зато Mash продолжает добывать новости об Анастасии из своих источников. И они не самые утешительные.

Как сообщил 14 октября телеграм-канал, Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр из-за отсутствия прогресса в лечении опухоли.

«Актриса провела в Европейском медицинском центре около месяца. Однако несмотря на все усилия врачей, положительной динамики добиться не удалось. Общим консилиумом было принято решение о ее выписке».

Также Mash сообщил, что у Анастасии практически атрофированы мышцы, а состояние сопора стало критичным. Сотрудники реабилитационного центра делают все возможное, чтобы Заворотнюк не впала в глубокую кому.

Ждем официального комментария от семьи Анастасии.

Напомним, 48-летняя звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с раком головного мозга. По некоторым данным, диагноз «глиобластома» поставили Заворотнюк еще в апреле. С тех пор Анастасия перенесла уже две операции.

СМИ заявляли об отказе органов, коме и даже смерти Анастасии. Директор Заворотнюк Марина Потапова прокомментировала слухи о кончине артистки резко и лаконично: «Нет». 

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14 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото a_zavorotnyuk/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Анастасия Заворотнюк

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Да? Ну ок, перевели, так перевели ... зеваю

  • Ни одного комментария? Да ладно, неужели люди наконец устали от этой темы...

  • Что значит ждём??? Дочь же попросила отстать!

  • Главное чтобы сейчас ей было не больно и максимально комфортно и чтобы родные рядом, тяжело это все очень, кто терял близких знают о чем речь

  • вот кто-то купоны стрижет на этой теме.... мне кажется, даже про Фриске не было столько статей, а там хоть деньги на лечение пытались собрать.здесь то ради чего????

  • Гость

    До чего все-таки у нас сволочные люди! Оставили бы уже семью в покое, у людей горе, зачем это мусолить, пакости писать, какие-то предположения из невнятных источников? Приятно было бы, если бы ваши семьи так доставали? Денег не просят, избегают огласки - зачем лезть? Что посчитают нужным - то сообщат!

    А, вот же она....не заметила. Уже плюется, отрабатывает бабло.

  • Варианты комментов на статьи о Заворотнюк - 1 Оставьте Настю в покое! 2 Поправляйся Настя! 3 Мне пофигу! 4 Я ржу! Ненужное зачеркнуть

  • Woman, зачем удаляете коменты о подлой и мерзкой вашей политики публиковать откровенные фейки для хайпа? Правда глаза колет?

  • До чего все-таки у нас сволочные люди! Оставили бы уже семью в покое, у людей горе, зачем это мусолить, пакости писать, какие-то предположения из невнятных источников? Приятно было бы, если бы ваши семьи так доставали? Денег не просят, избегают огласки - зачем лезть? Что посчитают нужным - то сообщат!Источник: http://www.woman.ru/stars/events/article/232999/© Woman.ruПока есть спрос и комментарии - эта тема будет в топе.Вы тоже, возможно не подозревая, вставляете свои 5 копеек в этот хайп ))) А значит show must go on.

  • Канал Mash - единственный источник этой информации с ссылкой на своих инсайдеров? Буду надеяться, что инсайдеры подвели канал Mash. И все будет хорошо.

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