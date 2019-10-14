СМИ: Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк не реагирует на лечение, а состояние сопора, о котором заговорили на прошлой неделе, стало критичным.

Анастасия Заворотнюк

На прошлой неделе телеграм-канал Mash сообщил, что Анастасия Заворотнюк впала в сопор — предкоматозное состояние, характеризующееся глубоким угнетением сознания человека.

Это значит, что у артистки сохранились только рефлексы, но сильно снизилась двигательная и психическая активность.

После этого семья Заворотнюк наконец-то сделала первое официальное заявление и уточнила, что эта информация не соответствует действительности, не сообщив впрочем никакой другой. Также близкие Анастасии уведомили поклонников, что теперь вся правда о состоянии здоровья любимой «няни Вики» будет появляться на официальной странице актрисы в Инстаграме.

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк

Правда, никакой актуальной информации там так и не появилось. Зато Mash продолжает добывать новости об Анастасии из своих источников. И они не самые утешительные.

Как сообщил 14 октября телеграм-канал, Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр из-за отсутствия прогресса в лечении опухоли.

«Актриса провела в Европейском медицинском центре около месяца. Однако несмотря на все усилия врачей, положительной динамики добиться не удалось. Общим консилиумом было принято решение о ее выписке».

Также Mash сообщил, что у Анастасии практически атрофированы мышцы, а состояние сопора стало критичным. Сотрудники реабилитационного центра делают все возможное, чтобы Заворотнюк не впала в глубокую кому.

Ждем официального комментария от семьи Анастасии.

Напомним, 48-летняя звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с раком головного мозга. По некоторым данным, диагноз «глиобластома» поставили Заворотнюк еще в апреле. С тех пор Анастасия перенесла уже две операции.

СМИ заявляли об отказе органов, коме и даже смерти Анастасии. Директор Заворотнюк Марина Потапова прокомментировала слухи о кончине артистки резко и лаконично: «Нет».