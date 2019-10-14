СМИ: Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

На прошлой неделе телеграм-канал Mash сообщил, что Анастасия Заворотнюк впала в сопор — предкоматозное состояние, характеризующееся глубоким угнетением сознания человека.
Это значит, что у артистки сохранились только рефлексы, но сильно снизилась двигательная и психическая активность.
После этого семья Заворотнюк наконец-то сделала первое официальное заявление и уточнила, что эта информация не соответствует действительности, не сообщив впрочем никакой другой. Также близкие Анастасии уведомили поклонников, что теперь вся правда о состоянии здоровья любимой «няни Вики» будет появляться на официальной странице актрисы в Инстаграме.
Правда, никакой актуальной информации там так и не появилось. Зато Mash продолжает добывать новости об Анастасии из своих источников. И они не самые утешительные.
Как сообщил 14 октября телеграм-канал, Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр из-за отсутствия прогресса в лечении опухоли.
Также Mash сообщил, что у Анастасии практически атрофированы мышцы, а состояние сопора стало критичным. Сотрудники реабилитационного центра делают все возможное, чтобы Заворотнюк не впала в глубокую кому.
Ждем официального комментария от семьи Анастасии.
Напомним, 48-летняя звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с раком головного мозга. По некоторым данным, диагноз «глиобластома» поставили Заворотнюк еще в апреле. С тех пор Анастасия перенесла уже две операции.
СМИ заявляли об отказе органов, коме и даже смерти Анастасии. Директор Заворотнюк Марина Потапова прокомментировала слухи о кончине артистки резко и лаконично: «Нет».