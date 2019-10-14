В резиновых сапогах и с тачкой Наталья Водянова сходила за грибами

Стало известно о трогательной семейной традиции супермодели Натальи Водяновой. Она разместила фотографии с похода за грибами, на которых предстала в не самом привычном для себя образе.

14 октября Наталья Водянова порадовала подписчиков серией снимков, сделанных во время грибной охоты. В поход за боровиками и подберезовиками мировая знаменитость взяла с собой 13-летнюю дочь Неву и 3-летнего сына Романа. Веселой компанией они приятно провели время на природе.

Для прогулки по лесу 37-летняя модель выбрала знакомый всем россиянам аутфит: теплую толстовку, спортивные брюки и высокие резиновые сапоги. Ноль макияжа и собранные в хвост волосы. Ее дочь Нева позировала, прислонившись к березе, в похожем комплекте.

Наталья Водянова с дочерью Невой

Довольно неожиданной (но весьма практичной) деталью в луке звезды подиума стала садовая тачка, в которой она везла своего 3-летнего сына. Младший наследник Натальи и Антуана Арно устроился с комфортом на сложенной одежде. Он держал в руке корзинки для «улова», а одну из них надел себе на голову.

Атмосферные снимки Наталья сопроводила рассказом о милой семейной традиции:

«Осенью мы очень любим с детьми ходить по грибы. Причем если задуматься, не так уж важно, есть ли в этом лесу грибы. Главное — чтобы места были красивые, почувствовать единение с родными и природой и, конечно, ощутить сам процесс “охоты”».

1 2 3 ... 10 Наталья Водянова старается проводить много времени с детьми

Наталья также спросила подписчиков, куда те любят ходить за грибами. В комментариях поклонники восхитились естественностью модели и тем, как прекрасно она выглядит.