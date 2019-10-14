Анна Курникова намекнула на свадьбу с Энрике Иглесиасом

Неужели это наконец-то произошло и 38-летняя Анна Курникова вышла замуж за 44-летнего Энрике Иглесиаса, с которым она встречается вот уже (!) 18 лет? Теннисистка весьма непрозрачно намекнула на это в своем Истаграме.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова

Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились в далеком 2001 году — спортсменка снималась в клипе музыканта на песню Escape. В тот день, как рассказывала позже Курникова, у нее воспалилась губа, поэтому ей пришлось замазывать красное пятно несколькими слоями тонального средства. Иглесиасу это не понравилось от слова совсем — тогда еще юный и пылкий испанец заявил, что не будет целовать «эту прыщавую малолетку».

Впрочем, клип сняли, а Аня простила скандалиста за его неуместное поведение. А потом пару стали часто видеть вместе. Курникова и Иглесиас не комментировали свои отношения, да это было и не нужно — все и так понимали, что они вместе.

Через несколько лет поклонники пары начали удивляться: а когда же состоится свадьба? Спортсменка и певец на вопросы не отвечали, и через какое-то время их просто перестали задавать.

Однажды Энрике все же не выдержал и сказал журналисту немецкого издания Gala, что Анна — любовь всей его жизни, но: «Брак необязательно делает нас счастливыми, не заставляет нас любить кого-то сильнее. Я смотрю на своих друзей, которые в браке, и некоторые из них не очень счастливы. Мы с Анной уважаем и любим друг друга, у нас полное взаимопонимание. Но как и в любых отношениях, у нас есть взлеты и падения, ведь отношения — тяжелая работа».

Анна, изредка светившая в Инстаграме обручальное кольцо, успела родить Энрике двоих детей, дочку Люси и сына Николаса. А теперь, кажется, она наконец-то стала законной женой самого горячего испанца этой планеты.

Никаких фотографий со свадьбы в Инстаграме мы не увидели, зато заметили, что теннисистка сменила имя в профиле — теперь она «Курникова Иглесиас». И, конечно, это она тоже комментировать не стала.

1 2 3 ... 10 Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже 18 лет

Мы все же верим, что Иглесиас решился на ответственный шаг и женился на любви всей его жизни, поэтому поздравляем молодоженов!